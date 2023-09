Lissabon -In der Nähe der portugiesischem Hauptstadt Lissabon ist ein Kleinflugzeug in der Stadt Tires mit vier Insassen über einem Supermarkt abgestürzt. Bei dem Unglück am Montagmittag seien der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen, berichtete die Zeitung „Publico“ unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr. Zudem starb ein Lkw-Fahrer, als die Maschine auf seinen Lastwagen stürzte, der im Lager des Supermarktes geparkt war. Von der Unglücksstelle stieg eine Rauchsäule auf, die über Kilometer zu sehen war. Zahlreiche Rettungskräfte und Löschtrupps der Feuerwehr waren im Einsatz.

Das Flugzeug mit Schweizer Zulassung befand sich der portugiesischen Zeitung zufolge auf dem Weg ins französische Marseille. Kurz nach dem Start in Tires sei die Maschine in der Luft explodiert und das Wrack anschließend zu Boden gestürzt.

Drei Passagiere der Maschine stammen aus Frankreich, das vierte Opfer kam aus der Schweiz. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa reiste umgehend zum Unglücksort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. (dpa/beq)

