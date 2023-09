Berlin -Dass es schwer wird, war allen klar. Wie schwer es tatsächlich wird, hat der Sonntag nun aber erst richtig gezeigt. Für die Grünen wird das Ringen um Jamaika zur grundsätzlichen Auseinandersetzung um Identität und Existenz.



Da ist erstens der Asylkompromiss von CDU und CSU, an dem die Partei kein gutes Haar lässt. Die Parteivorsitzende Simone Peter schreibt bei Twitter: „Wir lassen uns nicht zum Spielball der Union in der Asylfrage machen.“



Das könnte Sie auch interessieren:

Andere Parteilinke folgen ihr. So betont der Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann, für eine Obergrenze hätten CDU und CSU im Bundestag keine Mehrheit. Sein Fraktionskollege Sven Kindler stellt fest: „Versuche, die Obergrenze unter anderem Namen einzuführen, werden scheitern."



Göring-Eckardt sieht Kompromiss skeptisch

Die Fraktionsvorsitzende und potenzielle Ministerin in einer Jamaika-Koalition, Katrin Göring-Eckardt, erklärte, der Unions-Kompromiss müsse ja ohnehin nicht länger halten als bis zum ersten Sondierungsgespräch. Umgekehrt bedeutet das wohl: Sollten sich CDU und CSU daran klammern, würde es aus Sicht der Ökopartei zu Koalitionsverhandlungen gar nicht erst kommen. Darüber müsste ohnehin ein Parteitag entscheiden.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Weitere Zumutungen für Grüne

Die grüne Hoffnung jedenfalls, Kanzlerin Angela Merkel sei als heimliche Verbündete mächtig genug, um die CSU klein zu halten, hat zumindest am Sonntag getrogen. Denn neben der Zahl 200.000 hält das Papier für die Grünen ja noch andere Zumutungen bereit: die Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten um Algerien, Marokko und Tunesien, die anhaltende Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzbedürftige sowie die Abwicklung der Asylverfahren in Entscheidungs- und Rückführungszentren – man könnte auch sagen in Lagern – , in denen die Antragsteller bis zu einer Entscheidung bleiben müssten. Das kann Jahre dauern.



CSU wird im Wahlkampf von der AfD getrieben

Der CSU da substanziell etwas abzuhandeln, dürfte illusorisch sein, weil sie vor der bayerischen Landtagswahl jedes Zugeständnis im Wettkampf mit der AfD fürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Für die CSU geht es – jedenfalls dem eigenen Gefühl nach – ums Überleben. Für die Grünen erst recht.



„Konservativ ist wieder sexy“, behauptet die CSU

Mit wem die Grünen da koalieren sollen, offenbart zweitens ein am Sonntag bekannt gewordener Zehn-Punkte-Plan der CSU für „eine bürgerlich-konservative Erneuerung“.



Darin steht unter Punkt acht: „Genauso gefährlich wie ein radikaler Populismus von rechts ist der blinde Populismus gegen rechts. Alles, was nicht im Geist der Alt-68er steht, gilt als rechts und damit schlecht. Die Debatte muss wieder in der ganzen Breite stattfinden, nicht nur hinter vorgehaltener Hand oder in den Meinungshöhlen im Internet. Das ist das beste Rezept gegen Radikalisierung.“



Unter Punkt zehn steht: „Normalerweise sieht der Konservative den Zeitgeist eher skeptisch. Doch heute ist das Konservative das neue Moderne. Anders gesagt: Konservativ ist wieder sexy. Denn wer will nicht das bewahren, was uns wirklich wichtig ist: unsere Art zu leben (sicher und frei!), unseren Wohlstand und den gesellschaftlichen Frieden.“

Müssten Grüne einer gesellschaftlichen Restauration zustimmen?

Das Papier liest sich so, als müssten die Grünen einer Abwicklung jener Bewegung die Hand reichen, aus der sie selbst wesentlich hervor gegangen sind: der 68er Bewegung. Es klingt wie der Plan für eine gesellschaftliche Restauration.



Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz sagte dieser Zeitung: „Ich vermisse in den zehn Punkten schmerzlich ein klares Bekenntnis zur besonderen Verantwortung Deutschlands vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Das ist für uns Grüne eine integrale Säule unseres Selbstverständnisses als Fraktion und als Parlamentarier des Deutschen Bundestages.“



Die freiheitlich demokratische Grundordnung des Grundgesetzes sei exakt Ausdruck dieses Grundverständnisses, so von Notz weiter. „Und die werden wir gegen Relativierungen und Rechtspopulismen entschieden verteidigen.“

CSU ist größtes Hindernis

Vertreter der Ökopartei haben von Beginn an wissen lassen, dass die CSU auf dem Weg zu Jamaika das größte Hindernis sein werde. Das Wochenende hat Belege für diese These geliefert. Zugleich haben die Grünen Angst, dass ihnen der Schwarze Peter für ein Scheitern zugeschoben werden soll.



Es wird spannend sein zu sehen, ob sie das Wagnis von Koalitionsverhandlungen auf der jetzt bekannt gewordenen Grundlage überhaupt noch eingehen. Denn haben diese Verhandlungen erstmal begonnen, beginnt die Herrschaft der Sachzwänge, aus denen es kaum ein Entrinnen gibt.