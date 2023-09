Berlin -69 Menschen saßen an Bord eines Flugzeuges, das am Abend des 3. Juli von München in Richtung Kabul startete. Es waren jene abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan, die Innenminister Horst Seehofer wenige Tage später, bei der Vorstellung seines „Masterplans Migration“, zu einer Witzelei veranlassten, die ihm scharfe Kritik einbrachte. Der Innenminister zeigte sich sichtlich zufrieden darüber, dass just zu seinem 69. Geburtstag die gleiche Zahl von Menschen abgeschoben worden sei.

Seither reißt die Debatte um die deutsche Abschiebepolitik nicht mehr ab. Seehofer macht bei dem Thema Druck, er will schneller und häufiger abschieben lassen. Tragischerweise wurde nur einen Tag nach seinen umstrittenen Äußerungen bekannt, dass einer der Afghanen nach seiner Ankunft in Kabul Selbstmord begangen hatte.

Der 23-Jährige lebte seit acht Jahren in Hamburg und wurde abgeschoben, weil er wegen mehrerer Straftaten verurteilt worden war, er soll aber bereits vor seiner Abschiebung schwere psychische Probleme gehabt haben. Am vergangenen Wochenende wurde er in der Provinz Balch, eine der unsichersten in Afghanistan, von seiner Familie beigesetzt.

Klage gegen Abschiebung war noch anhängig

An Bord der Maschine saß auch der 20-jährige Nasibullah S., und zwar zu Unrecht. Nach Recherchen des Norddeutschen Rundfunks lebte er in einer Flüchtlingsunterkunft in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Der Mann hatte im Dezember 2015 Asyl beantragt, sein Gesuch wurde jedoch im Februar vergangenen Jahres vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) abgelehnt.

Der junge Mann legte dagegen Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald ein. Als ihn die Polizisten aus seiner Unterkunft holten, war die Klage noch anhängig – er hätte also nicht abgeschoben werden dürfen, das hat auch das Gericht mittlerweile bestätigt.

Der Fall wirft erneut kein gutes Licht auf die Behörden. Auch Seehofer, dem das Bamf untersteht, musste am Mittwoch einräumen, dass hier „offensichtlich ein Behördenfehler passiert“ sei. Die Verantwortung schob der Minister dem ohnehin stark in der Kritik stehenden Bamf zu. Der CSU-Politiker versprach aber, dass er immer dafür sorgen werde, dass Recht und Ordnung eingehalten werden, sollte sich etwas als rechtswidrig herausstellen.

Auch das Bamf hat unterdessen schwere Fehler zugegeben. Demnach hat die Behörde den Asylbescheid des Mannes zunächst sogar an eine falsche Adresse geschickt, danach ging man davon aus, dass der Bescheid rechtskräftig abgelehnt worden sei – trotz eines gegenteiligen richterlichen Hinweises. Deshalb teilte das Bamf auch der zuständigen Ausländerbehörde nicht mit, dass die Klage nicht zu spät eingereicht wurde. Die Behörde will nun „die für eine Rückholung notwendigen Schritte zeitnah durchführen“.

Bereits die zweite unrechtmäßige Abschiebung

Es ist nun bereits der zweite Fall einer wohl unrechtmäßigen Abschiebung in wenigen Tagen. Erst am vergangenen Freitag war der mutmaßliche frühere Leibwächters von Osama bin Laden Sami A. nach Tunesien ausgeflogen worden, obwohl ein Gericht kurz zuvor verfügt hatte, dass eine Abschiebung wegen drohender Foltergefahr nicht zulässig sei. Der Beschluss erreichte die zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen aber zu spät. Es steht nun der Verdacht im Raum, dass das Gericht bewusst nicht über die drohende Abschiebung informiert wurde, obwohl sie bereits seit Tagen vorbereitet wurde.

Abschiebungen nach Afghanistan sind ohnehin seit Jahren politisch umstritten, Grüne und Linke fordern wegen der unsicheren Lage dort immer wieder einen Abschiebestopp. Die Bundesregierung stellt sich aber auf den Standpunkt, dass Teile des Landes sicher genug sind, um Menschen zurückbringen zu lassen. Nach dem schweren Anschlag auf die Deutsche Botschaft in Kabul sollten aber nur noch verurteilte Straftäter, islamistische Gefährder und Personen, die sich einer Feststellung ihrer Identität verweigern, abgeschoben werden.

Auch Auszubildende saßen in dem Flugzeug

Flüchtlingsanwälte und –organisationen beklagen aber, dass die Praxis längst anders aussieht. Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat hatte gegenüber dieser Zeitung scharf kritisiert, dass sich unter den 69 Abgeschobenen auch eine Person befunden habe, die direkt aus einer psychiatrischen Klinik in München abgeschoben worden sei. Zwei weitere Menschen hätten ebenfalls schwere psychische Probleme gehabt, außerdem seien auch Auszubildende in der Maschine gewesen.

Das Bundeskabinett hat sich Anfang Juni darauf verständigt, dass keinerlei Einschränkungen bei Abschiebungen nach Afghanistan mehr gelten. Kurz zuvor hatte das Auswärtige Amt einen lange erwarteten Bericht zur Sicherheitslage vorgelegt, in dem erneut das Bild eines von Krieg und Korruption zerrütteten Staates gezeichnet wird. Die Abschiebepraxis wurde dennoch wieder verschärft.

Dabei sind die Kämpfe zwischen islamistischen Milizen und den Regierungstruppen in den vergangenen Jahren wieder heftiger geworden, hunderttausende Menschen sind auf der Flucht im eigenen Land. Wie sehr vor allem die Zivilbevölkerung leidet, zeigen auch neue Zahlen der Vereinten Nationen. Mindestens 1692 Zivilisten wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres getötet, das ist ein neuer trauriger Rekord.