Ratzeburg -Nach einem tödlichen Autounfall soll ein Zeuge eine Nachricht darüber bei Facebook gepostet haben, anstatt den Notruf zu wählen. Die Polizei prüft nun Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung.

Ein anderer Zeuge meldet den Unfall

Ein anderer Zeuge meldete den Unfall der Einsatzleitstelle per Notruf, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Bei dem Crash war am Mittwoch bei Lauenburg in Schleswig-Holstein ein 18-Jähriger in seinem Auto verbrannt.

Er war in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Fahrschulauto zusammengestoßen. Weil im Motorraum des Wagens des 18-Jährigen ein Feuer ausbrach, hatten Helfer nach Polizeiangaben keine Chance, ihn aus dem Fahrzeug zu befreien. (dpa)