Aichwald -Der Zwölfjährige, der am Sonntag auf einem Sportplatz in Baden-Württemberg von einem Blitz getroffen wurde, schwebt weiter in Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Der Junge hatte am Sonntagmittag auf dem Sportplatz in Aichwald Fußball gespielt, als ein Unwetter aufzog. Während andere Teilnehmer das Spielfeld verließen, blieben der Junge und ein Freund dort - und der Blitz traf den Zwölfjährigen.

Rettungsfahrzeuge stehen in Aichwald vor dem Vereinshaus an dem Sportplatz, auf dem der Junge vom Blitz getroffen wurde. dpa

Nach Angaben der Polizei hielten sich zum Zeitpunkt des Unwetters mehrere Hundert Besucher und Teilnehmer einer Sportveranstaltung auf dem Gelände auf. Insgesamt seien 13 weitere Menschen bei dem Vorfall verletzt worden. Sie hätten über Unwohlsein und Kreislaufprobleme geklagt. Sieben von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt, konnten aber inzwischen wieder entlassen werden.

Deutscher Wetterdienst hebt alle Unwetterwarnungen auf

Nach teils tagelangen Unwetterlagen deutet sich beim Wetter deutschlandweit eine Entspannung der Situation an - jedoch nur vorerst. Der Deutsche Wetterdienst hob in der Nacht zum Montag alle Warnungen vor schwerem Gewitter zunächst auf, die Gewittergebiete seien etwas kleiner geworden. Jedoch könnten Gewitter vor allem ab den Mittagsstunden besonders im Westen und Süden erneut teils heftig ausfallen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen.

Vereinzelt müsse mit kräftigen, unwetterartigen Gewittern sowie Starkregen und größerem Hagel gerechnet werden. Besonders gefährdet seien Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Teile Hessens, Teile des Saarlands sowie Bayern und Baden-Württemberg.

100 Bundeswehrsoldaten nach Simbach

Während die Aufräumarbeiten in Bayern intensiv weitergehen, geben die Meteorologen noch keine Entwarnung. Laut Deutschem Wetterdienst bilden sich am Montag ab dem späteren Vormittag erneut Gewitter, die vor allem im Alpenvorland, an den Alpen und im westlichen Franken heftig ausfallen können. Erneut könne es binnen kurzer Zeit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter regnen.

Im niederbayerischen Simbach am Inn sollen am Montag 100 Bundeswehrsoldaten ankommen, um zu helfen. Eine Flutwelle hatte im Landkreis Rottal-Inn sieben Menschen in den Tod gerissen und einen Schaden von mehr als einer Milliarde Euro verursacht. (dpa)

