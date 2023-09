Simbach am Inn -In den Überschwemmungsgebieten in Niederbayern gehen die Aufräumarbeiten schrittweise voran. „Von Entspannung kann aber noch nicht die Rede sein“, sagte der Bürgermeister von Simbach am Inn, Klaus Schmid (CSU), am Samstagmorgen.

Hunderte Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Wasserwacht waren bereits am frühen Morgen dabei, die Straßen von Müll und Schlamm zu säubern. Zudem hatten sich bereits mehr als 100 freiwillige Helfer angemeldet. „Es ist unglaublich, wie viele junge Menschen helfen“, sagte Schmid.

Nach seinen Informationen gibt es keine Vermissten mehr. Jetzt gelte es, die Strom- und Wasserversorgung wieder herzustellen.

Hochwasser fordert sieben Tote

Nach der Hochwasserkatastrophe in Niederbayern war die Zahl der Toten auf sieben gestiegen. Ein Mann habe eine Herzattacke erlitten, sagte ein Sprecher des Landratsamts Rottal-Inn am Freitag. Der etwa 80-Jährige sei ins Krankenhaus nach Eggenfelden gebracht worden, wo es eine Spezialstation für Herzerkrankungen gebe. Dort sei der Mann gestorben.

Zerstörte Autos, Schlamm und Unrat liegen in der Innenstadt von Simbach am Inn. dpa

Helfer nutzen Spezialschläuche

Die Aufräumarbeiten liefen auch vor dem Wochenende bereits auf Hochtouren. Bagger waren unterwegs, um den teils meterhoch angeschwemmten Unrat beiseite zu räumen. Feuerwehren saugten mit großen Spezialschläuchen Schlamm und Wasser ab. Anwohner griffen zur Schaufel. Es werde Monate dauern, bis die Folgen der Flut beseitigt seien, hieß es. Mit Hochdruck arbeiteten die Behörden daran, die Trinkwasserversorgung wieder in Ordnung zu bringen.

Zahlreiche Flutopfer im Landkreis Rottal-Inn holten am Vormittag im Landratsamt das sogenannte Sofortgeld von 1500 Euro ab. Der Polizei machten unter anderem Schaulustige zu schaffen. Sie behinderten die Arbeiten, sagte Emmer. „Jetzt wird man aus diesem Grund die Innbrücke von Braunau nach Simbach für die Fußgänger sperren.“

Tochter, Mutter und Großmutter ertrunken

Unter den Toten sind auch drei Frauen im Alter von 28, 56 und 78 Jahren. Es handele sich um Tochter, Mutter und Großmutter, berichtete die Polizei. Die vierte Tote ist eine 80-Jährige. Ihr Haus in Untertürken wurde von der Gewalt der Wassermassen zum Einsturz gebracht. Die Leiche der Frau wurde einige Kilometer weiter in Julbach in einem Bachbett entdeckt. Am Donnerstag fanden Taucher die Leiche eines 75-Jährigen in seinem Haus in Simbach, am Abend wurde in dem Ort auch die Leiche eines 65-Jährigen geborgen.

Im Hochwassergebiet am Niederrhein halten die Deiche auch nach den erneuten schweren Regenfällen. Die Stadt Hamminkeln und das benachbarte, schon zum Münsterland zählende Isselburg blieben von den Fluten verschont. Der starke Regen hatte den Wasserstand des kleinen Flüsschens Issel von sonst einem halben Meter auf zwei Meter steigen lassen. (dpa)

