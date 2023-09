Köln -In Amsterdam dürfen schon seit 2017 keine Läden für Touristen mehr in der Innenstadt eröffnen, in Venedig müssen Besucher Eintritt zahlen und in Rom dürfen sich Urlauber nicht mehr auf die spanische Treppe setzen – viele Städte sind zunehmend überfordert mit dem Zustrom von Touristen. Es fühlt sich dort einfach zu voll an – für Anwohner und Urlauber.

Ein Ranking zeigt allerdings, dass nicht überall, wo die Straßen verstopft und der Strand überfüllt ist, auch die meisten Touristen im Verhältnis zu den Einwohnern sind. „Esta“, ein Unternehmen zur Abwicklung von Visaanträgen, hat das Verhältnis von Anwohnern und den Urlaubern für 47 Städte berechnet und zeigt damit, wie hoch die Dichte an Touristen vor Ort wirklich ist. „Esta“ bezieht sich bei der Einwohnerzahl auf Daten der Uno und bei der Touristenzahl auf Zahlen von Euromonitor.

Barcelona oder Porto zählen nicht zu den vollsten Städten

An der Spitze steht aber nicht etwa Barcelona, Paris oder Porto, sondern Miami, Las Vegas und Dubai. Miami besuchen jährlich 8,1 Millionen Menschen, in der Stadt an der Ostküste wohnen 500.000 Menschen. In Miami kommen damit auf 100 Einwohner jährlich 1641 Urlauber. Im berühmten Las Vegas leben knapp 700.000 Menschen und 6,6 Millionen Menschen wollen die Stadt jedes Jahr sehen. Auf 100 Anwohner von Dubai kommen jährlich 588 Touristen.

Das beliebte und stets volle Reiseziel Barcelona landet in dem Ranking auf Platz 24. Auf 5,5 Millionen Einwohner kommen jährlich 6,7 Millionen Touristen. In Europa ist es nach diesem Ranking in Edinburgh am vollsten: auf 500.000 Einwohner kommen 2,4 Millionen Touristen pro Jahr.



München ist die meistbesuchte Stadt in Deutschland

Auf 100 Anwohner in Wien kommen jährlich 329 Urlauber. Mit vier Millionen Touristen im Jahr kommt München mit knapp 1,5 Millionen Einwohnern auf Platz 11 und ist damit im Ranking noch vor der deutschen Hauptstadt (rund 3,7 Millionen Einwohner und 5,8 Millionen Touristen jährlich). Beliebte europäische Urlaubsziele, die über zu viele Touristen klagen, kommen in dem Ranking nicht vor: unter anderem Amsterdam, Palma de Mallorca, Venedig und Rom.

Riesige Metropolen wie São Paulo, Mexiko Stadt oder Buenos Aires landen auf den letzten Plätzen des Rankings. Sie werden alle jedes Jahr von mehr als zwei Millionen Menschen besucht.



Wer beliebte europäische Reiseziele wie Brügge, Amsterdam oder Rom besucht, wird trotzdem das Gefühl haben, fast nur anderen Touristen zu begegnen – auch wenn die Touristensdichte dieser Städte von der „Esta“ nicht berechnet wurde. (rha)