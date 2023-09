Glückliche Menschen an schönen Stränden und ein tiefblaues Meer, wie gemacht für Wassersportler: Mit diesen Bildern bewirbt die syrische Tourismus-Behörde Badeurlaub im Bürgerkriegs-Land. Dass Millionen von Menschen auf der Flucht vor Tod und Vernichtung sind, wird in dem zwei Minuten langen Clip komplett ausgeblendet. Stattdessen untermalt ein Techno-Song das Trugbild einer heilen Welt.

Unter dem zynischen Slogan „Syria – Always beautiful“ startet das Assad-Regime eine neue Imagekampagne für das Land. „Dont' miss the oppurtunity to visit Syria“ kommentiert der syrische Minister für Tourismus, Besher Riad Yazji, das Video.

Echtheit der Aufnahmen nicht nachweisbar

Aber für mehr als Bilder eines Strandabschnitt aus verschiedenen Perspektiven gibt das verfügbare Material für die Tourismus-Behörde augenscheinlich nicht her. Klar ist zudem nicht, wie alt die Aufnahmen und wie realistisch die Bilder sind – auch wenn die syrische Mittelmeerküste bisher nicht stark vom Krieg getroffen wurde. Ebenso fragwürdig sind die Angaben der syrischen Behörde auf ihrer Facebook-Seite zu den Entwicklungen des Tourismus im Land. Am Montag verkündete das Ministerium, dass die Zahl der Urlauber im ersten Halbjahr 2016 um 30 Prozent gestiegen sei.

Ein anderes Bild als das der syrischen Tourismus-Behörde zeigt diese Aufnahme aus dem zerstörten Aleppo. dpa

Der Bürgerkrieg in Syrien hat seit seinem Beginn 2011 mehr als 400.000 Menschenleben gefordert und ganze Städte zerstört. Dabei kämpfen viele rebellische Milizen und das Assad-Regime gegeneinander, die verschiedene Teile des Landes kontrollieren. Auch der „Islamische Staat“ kämpft in Syrien und will das Land für sich beanspruchen.

Das Regime unter Präsidenten al Assad hat vor allem die Küstenlinie und Landbereiche zur Grenze zu Syrien für sich beansprucht.

Dort, am Urlaubsressort im Ferienort Tartus, ist auch das Video entstanden. Das Auswärtige Amt in Deutschland warnt ungeachtet der Werbe-Aktion der Syrer auf seiner Homepage weiterhin ausdrücklich davor, ins Land zu reisen. (chs)