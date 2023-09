Jamaika -Es ist ein Traum vieler Frauen – und vieler Männer. Doch die wenigsten trauen sich.

So auch die Reporterin Rachel Krantz von „Bustle“. Doch als sie eine Anfrage für einen viertägigen Trip nach Negril, Jamaika, bekam antwortete sie nur: „Ähm, ja!“

Doch was Rachel annahm, war kein gewöhnlicher Ausflug. Der Urlaub fand in einem Resort namens „Hedonism II“ statt – vier Tage Urlaub, vier Tage lang nackt sein, vier Tage unter Fremden. So das Konzept des „Naughty Girls Getaway“.

Rachel lernte in dieser Zeit viel über sich selbst, sie lernte sich und ihren Körper besser kennen und lernte sich wieder selbst zu mögen und zu lieben.

Außerdem hat sie nun ein ganz anderes Körperverständnis, auch gegenüber anderen Frauen. Auf „Bustle“ stellte sie eine Liste von sieben Dingen zusammen:

Sie lernte, dass die Nacktheit sie weniger mit anderen Frauen konkurrieren ließ.

Sie bemerkte, dass nackt rumlaufen auf jeden Fall schwerer ist, als einfach nur irgendwo nackt rumzuliegen.

Sie war buchstäblich die einzige unter den Mitreisenden mit Schambehaarung.

Sie begann sich selbst schöner und „sexier“ zu finden.

Sie begann zu verstehen, was Hedonismus überhaupt bedeutet.

Sie lernte direkter zu sein, aber auch mehr zu tolerieren.

Rachel glaubt, jede Frau sollte diese Erfahrung einmal gemacht haben.

