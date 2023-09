Abuja -Gleich am ersten Tag ihrer Afrika-Reise hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ihren Aufenthalt in Nigeria wegen einer Panne ihres Flugzeuges unfreiwillig verlängern müssen. Es habe einen Defekt an der Bordelektronik gegeben, sagte ein Sprecher der Ministerin am Sonntag auf AFP-Anfrage. Die Delegation solle nun in der nigerianischen Hauptstadt Abuja übernachten und erst am Montagfrüh mit einer Chartermaschine weiter nach Mali fliegen.



Trotz der Flugzeugpanne hatte die Delegation um Ursula von der Leyen am Abend beste Laune. dpa

Von der Leyen war am Sonntagnachmittag zu einem insgesamt dreitätigen Afrika-Besuch in Nigeria gelandet. (afp)