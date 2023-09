Berlin -Urlauber müssen weiterhin hohe Umbuchungskosten in Kauf nehmen, wenn sie ihre Pauschalreise wegen Erkrankung auf andere Personen übertragen wollen. Dies hat der Bundesgerichtshof am Dienstag in einem Grundsatzurteil entschieden. In den beiden verhandelten Fällen waren die Kunden wegen der sehr hohen Umbuchungskosten komplett vom Reisevertrag zurück getreten und hatten daraufhin nur sehr geringe Anteile des bereits gezahlten Endpreises erstattet bekommen.

In einem Fall hatte ein Kläger für seine Eltern zum Gesamtpreis von 1398 Euro eine einwöchige Reise von Hamburg nach Dubai gebucht. Zwei Tage vor Reiseantritt erkundigte sich der Kläger nach der Möglichkeit einer Umbuchung auf zwei andere Personen, da seine Mutter erkrankt war. Der Reiseveranstalter bot am darauffolgenden Tag an, die Umbuchung auf Business-Class-Tickets für zusätzlich 1850 Euro pro Person vornehmen zu können. Alternativ sei es möglich, die Economy-Class-Tickets beizubehalten, allerdings zu einer anderen Abflugzeit und Mehrkosten von 725 Euro pro Person. Nach dem Rücktritt vom Vertrag erhielt der Kunde dann nur zehn Prozent des Reisepreises zurück. Der Rest des Gesamtpreises von 1398 Euro wurde als „Rücktrittsentschädigung“ einbehalten.

Landgericht hatte der Kundenklage recht gegeben

Von Gesetzes wegen sind Reiseveranstalter verpflichtet, etwa im Fall von Erkrankungen Umbuchungen vorzunehmen und den Kunden die dabei „entstehenden Mehrkosten“ in Rechnung zu stellen. Das Landgericht München hatte der Kundenklage auf Rückzahlung des gesamten Reisepreises dennoch recht gegeben. Begründung: Mit dem Angebot, den Vertrag nur gegen erhebliche Mehrkosten auf andere Reisende zu übertragen, habe der Veranstalter dem Reisenden eine Umbuchung faktisch unmöglich gemacht. Als Mehrkosten seien lediglich Verwaltungsaufwendungen anzusehen, die dem Reiseveranstalter durch die Umschreibung der Reisebestätigung und die Benachrichtigung von Leistungsträgern entstünden, nicht aber Kosten, die die Fluggesellschaft für das Ausstellen neuer Tickets geltend mache.

Ganz ähnlich gelagert ist der zweite vom BGH verhandelte Fall: Eine zehntägige Reise für zwei Personen von Berlin nach Phuket in Thailand zu einem Gesamtpreis von 2470 Euro sollte wegen Erkrankung auf andere Personen übertragen werden. Laut Veranstalter erforderte eine Umbuchung den Erwerb neuer Flugtickets mit Mehrkosten von 1648 Euro pro Person. Auch in diesem Fall stornierten die Kunden den Urlaub komplett, erhielten dann nur 15 Prozent des Reisepreises zurück – und zunächst ebenfalls vor dem Landgericht München recht. Zugleich ließen das Landgericht aber die Revision der Reiseveranstalter beim BHG zu, um eine grundsätzliche Klärung der Streitfrage zu ermöglichen.

Dies ist nun, nicht im Sinne der Kunden, geschehen. In seinem Urteil wich der BGH von der Auffassung der Vorinstanz entscheidend ab. Das Gericht führte an, der Reiseveranstalter habe die Flüge neu buchen müssen, weil Fluggesellschaften auf Linienflügen keine Namensänderungen zuließen. Dadurch hätten sich für den Veranstalter Kosten ergeben, die an den Kunden weiter gereicht werden dürften.