New York -Der US-Rapper Sean „Diddy“ Combs ist der bestbezahlte Promi der Welt. Er führt eine Liste mit hundert Namen an, die das US-Magazin „Forbes“ am Montag veröffentlichte.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die US-Sängerin Beyoncé und die britische Autorin der „Harry Potter“-Bücher, J.K. Rowling.

Bestverdiener stammen aus Musikbranche

Diddy verdiente laut dem Magazin im vergangenen Jahr rund 130 Millionen Dollar (rund 116 Millionen Euro), Beyoncé kam auf 105 Millionen Dollar und Rowling auf 95 Millionen Dollar. Die britische Autorin ist damit der bestbezahlte Promi außerhalb der Musikbranche.

Der US-Star verdiente im vergangenen Jahr rund 130 Millionen Dollar. imago/APress

Der 47-jährige Diddy, der sich früher auch Puff Daddy oder P. Diddy nannte, wurde in den 90 Jahren zu einem der erfolgreichsten Rapmusiker der Welt. Inzwischen veröffentlicht er kaum noch neue Songs, er hat seine Aktivitäten aber unter anderem auf die Mode- und Getränkebranche ausgeweitet. (afp)

