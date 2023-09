Dallas -Der Schütze von Dallas hatte nach Angaben der US-Polizei ursprünglich einen größeren Angriff geplant. Darauf deuteten Materialien zum Bombenbau sowie ein Tagebuch in der Wohnung des 25-Jährigen hin, sagte Polizeichef David Brown am Sonntag dem Sender CNN. Nach dem Tod von zwei Schwarzen bei Polizeikontrollen habe der Afroamerikaner dann beschlossen, früher zuzuschlagen. Der Mann habe „offensichtlich an einer Wahnvorstellung“ gelitten, sagte Brown weiter. Im Tagebuch fänden sich viele unzusammenhängende Passagen, die schwer zu entziffern seien. Zudem rätselten die Ermittler über Buchstaben, die der Schütze kurz vor seinem Tod in seinem eigenen Blut an die Wände geschrieben habe, darunter die Initialen „RB“.

Polizei ging von mehreren Angreifern aus

Der Armee-Veteran hatte Donnerstag offenbar aus rassistischen Motiven fünf Polizisten während einer Demonstration gegen die jüngsten Vorfälle erschossen. Gerade wegen seiner Militärausbildung sei er in der Lage gewesen, schnell Schüsse abzugeben und sich dann eine neue Stellung zu suchen, erklärte Brown. Deswegen sei die Polizei zuerst von mehreren Angreifern ausgegangen. Während der zweistündigen Verhandlungen habe sich der Mann dann entschlossen gezeigt, weitere Beamte ins Visier zu nehmen. Zudem habe er gesungen, gelacht und die Verhandlungsführer der Polizei verhöhnt. „Ohne unser Eingreifen hätte er weitere Beamte verletzt“, sagte Brown.

Der Polizeichef verteidigte damit seine Entscheidung, den Angreifer schließlich mit einem ferngelenkten Fahrzeug per Sprengsatz auszuschalten. Brown sprach von einer Bombe, die aus C-4-Sprengstoff improvisiert worden sei. Diese wurde dann ähnlich wie bei einem Drohnenangriff von dem Fahrzeug in den Raum gebracht, in dem sich der Schütze verschanzt hatte. In den US-Medien wurde am Wochenende kontrovers über Angriffe „per Roboter“ diskutiert. Der Polizeichef von New York, Bill Bratton, sagte dem Sender ABC, dies sei das erste Mal, dass die Polizei in den USA auf diese Weise vorgegangen sei. Über derartige Taktiken müsse es zunächst eine breite öffentliche Debatte geben.

