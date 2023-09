Barack Obama ist kurz vor 18 Uhr in Berlin-Tegel gelandet.

Im Adlon traf der US-Präsident Kanzlerin Angela Merkel zu einem privaten Abendessen.

Obama kam ohne Familie und bleibt bis Freitag 12.45 Uhr. Solange gilt Sicherheitsstufe 1+.

22.30 Uhr: Donnerstag gehts weiter

Wir verabschieden uns für heute. Morgen geht es um 8 Uhr weiter mit unserem Liveblog. Zum Abschied noch die neueste Karikatur von Heiko Sakurai.

Abschiedsschmerz. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

22.30 Uhr: Essen dauerte drei Stunden

Nach drei Stunden ging das gemeinsame Abendessen zwischen Barack Obama und Angela Merkel im Hotel Adlon zu Ende. Über Inhalte der Unterredung, das nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter vier Augen stattfand, wurde zunächst wie erwartet nichts bekannt.

22.10 Uhr: Termine am Donnerstag

Der Tag neigt sich für Obama langsam dem Ende zu. Wann der US-Präsident zu Bett geht, wissen wir natürlich nicht, wünschen ihm nach dem straffen Programm heute allerdings, dass es bald soweit ist. Morgen hat der Präsident ebenfalls einen vollen Terminkalender.

Am Vormittag wird sich Obama im Adlon und der US-Botschaft gleich nebenan aufhalten. In der Zeit wird er auch einige Interviews geben, unter anderem der ARD Tagesschau. Um 15 Uhr macht er sich auf den Weg zum Bundeskanzleramt, um noch einmal mit Merkel zu sprechen. 16.30 Uhr dann ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Abend, um 19 Uhr, trifft das amerikanische Staatsoberhaupt wieder im Kanzleramt ein, um sich ein weiteres Mal mit Merkel zu unterhalten.

21.40 Uhr: Darüber spricht Obama

21.25 Uhr: Ein Abschiedsgeschenk

Präsident Obama hat nur noch wenige Monate im Amt, aber noch immer ist er der Staatschef der USA. Quasi als Abschiedsgeschenk mit Blick auf den Klimawandel-Leugner Donald Trump hat die Obama-Regierung heute in Marrakesch verkündet, wesentlich mehr für den Klimaschutz tun zu wollen. Bis ins Jahr 2050 soll die US-Wirtschaft nahezu klimaneutral werden.

20.25 Uhr: Zum siebten Mal hier

Der US-Präsident besucht die Bundesrepublik bereits zum siebten Mal. Im Jahr 2007, damals noch Senator, sprach Obama während des US-Wahlkampfes an der Siegessäule vor rund 200.000 begeisterten Menschen. Später folgten meist Gipfel- oder Krisentreffen mit Bundeskanzlerin Merkel und anderen Staatsoberhäuptern. Am Brandenburger Tor sprach er das erste Mal im Juni 2013. Damals schlug er weitere Schritte zur atomaren Abrüstung vor. Sein vorletzter Besuch war im April dieses Jahres auf der Hannover Messe. Er schwärmte von der Kanzlerin als große Kraft in Europa und verlässliche Politikerin.

19.38 Uhr: Merkel trifft im Adlon ein

Nach Obama ist nun auch Merkel im Hotel Adlon eingetroffen. Der US-Präsident hatte sie zum Auftakt seines bis Freitag dauernden Abschiedsbesuches in Berlin zu einem Abendessen in privater Atmosphäre eingeladen.

19.13 Uhr: US-Amerikaner in Berlin

In den USA wurde mit dem Sieg des Republikaners Donald Trump auch die Politik von Barack Obama abgestraft. Die US-Amerikaner in Berlin haben dagegen ein überwiegend positives Bild vom scheidenden Präsidenten.

18.43 Uhr: Obama nun im Adlon

Der US-Präsident ist nun im Hotel Adlon angekommen. Die Autokolonne fuhr die Straße des 17. Juni aus Westen Richtung Brandenburger herunter, bog vor dem Tor rechts ab und fuhr das Adlon von hinten an. Dort gibt es einen Tiefgaragenzugang zum Hotel. Später trifft sich der US-Präsident mit Kanzlerin Angela Merkel zu einem privaten Abendessen.

Obamas Abschiedsbesuch in Berlin

US-Präsident Barack Obama verlässt Berlin. dpa

US-Präsident Barack Obama besteigt die Air Force One nach seinen Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien. dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem US-Präsidenten, Barack Obama (l), dem französischen Präsidenten, Francois Hollande, dem spanischen Ministerpräsidenten, Mariano Rajoy (r), der britischen Premierministerin, Theresa May und dem italienischen Ministerpräsidenten, Matteo Renzi (2.v.l). dpa

Gute Freunde: Angela Merkel und Barack Obama vor dem Kanzleramt. AFP

Welcome! US-Präsident Barack Obama trifft im Kanzleramt auf Angela Merkel. REUTERS

Barack Obama im Kanzleramt mit Angela Merkel. AP

Der rote Teppich wird vor dem Bundeskanzleramt in Berlin gefegt. Kanzlerin Merkel wird hier die Gäste vor dem Gespräch der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien mit US-Präsident Barack Obama begrüßen. REUTERS

Das Foto zeigt Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama, die sich am 16.11.2016 im Hotel Adlon in Berlin bei einem Abendessen unterhalten. Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

"Wir sind ja nicht aus der Welt": Obama und Merkel werden vermutlich auch in Zukunft miteinander telefonieren. AP

Am Donnerstagnachmittag gaben Kanzlerin Merkel und Barack Obama eine gemeinsame Pressekonferenz im Kanzleramt. AP

Merkel begrüßt Obama im Kanzleramt. REUTERS

Obama ist am Kanzleramt eingetroffen. REUTERS

Der Präsident will mit Merkel und der Regierung über verschiedene politische Themen reden. AFP

Merkel und Obama sitzen sich gegenüber. dpa

Barack Obama spazierte über den Pariser Platz. In der Hand hatte er einen Kaffeebecher. REUTERS

Panzerwagen der Polizei vor dem Hotel. AFP

Eine Sicherheitsschleuse für Fahrzeuge, aufgenommen am 17.11.2016 in Berlin vor dem abgesperrten Bereich um das Hotel Adlon. Mit diesem Röntgen-Gerät durchleuchten Beamte Autos. dpa

Rund um das Brandenburger Tor gibt es seit Mittwoch eine Sperrzone, die umfahren werden muss. dpa

Sicherheitskräfte auf dem Dach des Hotel Adlon. dpa

Die Limousine mit dem US-Präsidenten Barack Obama fährt vor der Kulisse des Brandenburger Tores in Berlin in Richtung Hotel Adlon. dpa

Eine Fahrzeugkolonne verschiedener Sicherheitskräfte beschützt den Wagen des US-Präsidenten. dpa

Das Wachbataillon der Bundeswehr steht für Obama Spalier. AFP

US-Präsident Obama ist in Berlin gelandet. dpa

Wie 2008 wird Obama im Hotel Adlon am Pariser Platz nächtigen. dpa

Die Polizei ist schon seit Dienstag (15.11.) mit mehreren Einsatzwagen am Brandenburger Tor präsent. dpa

Schweres Gerät: BSR und Polizei verschweißen einen Gully am Adlon. REUTERS

Autos sind am Brandenburger Tor und im Regierungsviertel unerwünscht. dpa

Absperrungen vor dem Reichtstagsgebäude: Das Regierungsviertel wird zur Hochsicherheitszone. dpa

Auch auf der Straße des 17. Juni sind Gullydeckel versiegelt worden. dpa

18.30 Uhr: Mehr Zeit einplanen

Gleich nach dem Aussteigen geht es in die Innenstadt. Planen Sie bitte jetzt für die Fahrt vom #TXL kurze Sperrungen ein. #ObamaBerlin 🇺🇸 pic.twitter.com/s1WG0ZO5ho — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 16, 2016

18.20 Uhr: Obama fährt ins Adlon

Nach der Begrüßung in Tegel ist der US-Präsident nun auf dem Weg ins Hotel Adlon, wo er sich mit Merkel zu einem privaten Abendessen trifft. Um für seine Sicherheit zu garantieren, wurde sein gepanzertes Fahrzeug „The Beast“ extra in einem zweiten Flugzeug nach Berlin gebracht.

18.10 Uhr: Obama verlässt Flugzeug

Punkt 17.51 Uhr ist Obama sicher in Berlin-Tegel gelandet und hat soeben die Air-Force-One verlassen. Zuvor wurde ein roter Teppich ausgerollt. Das Wachbataillon der Bundeswehr stellte sich zum Spalier auf. Begrüßt wurde Obama durch den Chef des Protokolls. Nun ist er auf dem Weg ins Adlon.

17.52 Uhr: Obama landet

In Berlin-Tegel ist nun die Maschine des US-Präsidenten, die Air-Force-One, gelandet.

17.45 Uhr: Flugzeug gelandet

In Berlin-Tegel ist soeben ein amerikanisches Staatsflugzeug gelandet. Obama reist jedoch immer mit zwei Maschinen. Der US-Präsident befindet sich also noch im Landeanflug.

17:40 Uhr: Obama-Landung live

US-Präsident Obama ist im Landeanflug auf Berlin. Das ZDF überträgt die Landung live auf Facebook.

17:25 Uhr: Polizei bedankt sich

#Danke für die Unterstützung aus 11 Bundesländern und der #Bundespolizei. In der Spitze sind wir heute mit 2400 Kolleg. im Einsatz. 🇺🇸#Obama pic.twitter.com/uZkdEORTqZ — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 16, 2016

17:10 Uhr: Pläne gegen Trump

Nur noch ein kleines Weilchen, dann landet US-Präsident Obama in Berlin. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, kommt hier etwas zum Schmunzeln.

16.55 Uhr: Neuer Job für Obama

Was der scheidende US-Präsident nach seiner Amtsübergabe machen will, hat er noch nicht verraten. Wenn es nach manchen Twitter-Nutzern geht, könnte er aber gern den einen oder anderen Posten hier in Deutschland übernehmen.

Kann #Obama nicht schnell einer deutschen Partei beitreten und sich als Kanzlerkandidat aufstellen lassen? #ObamaBerlin — ragingbull44 (@ragingbull44) November 16, 2016

Kleiner, naiver Vorschlag: Wollen wir #ObamaBerlin nicht einfach hier behalten und zum #Bundespräsident machen? — k punkt (she/her) (@FrlKpkt) November 16, 2016

16.35 Uhr: Schwerer Abschied

Vor acht Jahren herrschte in Berlin Aufbruchsstimmung, als Obama in die Hauptstadt kam. Doch von der Euphorie ist nicht viel geblieben.

16.25 Uhr: Termine am Donnerstag

Wer Obama morgen selbst sehen möchte, muss auf sein Glück hoffen: Den Vormittag wird der US-Präsident wohl im Hotel Adlon verbringen und mehrere Interviews geben, unter anderem der Tagesschau. Auch in der US-Botschaft gleich nebenan wird er am Vormittag erwartet. Darüber hinaus sind bis zu seiner Ankunft am Kanzleramt (15 Uhr) keine öffentlichen Termine geplant.

Morgen wird die Tagesschau um 20 Uhr ausnahmsweise etwas kürzer. #Obama pic.twitter.com/JSnIbYrqru — tagesschau (@tagesschau) November 16, 2016

16.00 Uhr: Lieblingsziel Deutschland

In keinem anderen Land der Welt war US-Präsident Obama häufiger als in Deutschland. Nur Frankreich kann da noch mithalten.

15.50 Uhr: Erinnerungsstütze

15:40 Uhr: Obama bleibt optimistisch

Trotz des Sieges von Donald Trump sieht US-Präsident Obama optimistisch in die Zukunft. „Die Welt war - insgesamt - nie wohlhabender, besser gebildet, gesünder und weniger gewalttätig als heute, auch wenn das schwer zu glauben ist, wenn wir Nachrichten schauen“, sagte Obama im Athener Kulturzentrum der Stavros-Niarchos-Stiftung. Allein die Demokratie biete auch den Rahmen, die Staatsform noch besser zu machen. Dabei seien vor allem die Bürger gefragt, denn sie seien nicht etwa die Diener, sondern die Vertreter der Demokratie.

15:25 Uhr: Obama startet in Athen

Air Force One wheels up from Athens en route Berlin - second stop on Pres Obama's last foreign trip. pic.twitter.com/cw4kKAEYMh — Mark Knoller (@markknoller) November 16, 2016

15.00 Uhr: Abendessen mit Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird US-Präsident Barack Obama bereits heute Abend zu bilateralen Gesprächen treffen. Die Kanzlerin komme zum Abendessen mit Obama ins Hotel Adlon, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Auch am Donnerstag werden sich die beiden zu Gesprächen treffen. Dann soll es um die Herausforderungen der künftigen transatlantischen Beziehungen unter dem designierten Präsidenten Donald Trump gehen.

14.40 Uhr: 10.000 Polizisten vor Ort

In den nächsten drei Tagen werden noch mehr Polizisten zum Schutz des US-Präsidenten und anderer Staatsgäste eingesetzt als bisher bekannt. Während die Gewerkschaft der Polizei am Mittwoch von 5000 Beamten sprach, sind es nach Informationen der Berliner Zeitung jedoch 8200. Hinzu kommen noch fast 2000 Kriminalbeamte und Mitarbeiter des Secret Service.

13.50 Uhr: Achtung, Parkverbot!

Aus Sicherheitsgründen ist es ab 14 Uhr (noch bis Freitag um 14 Uhr) untersagt, zwischen Holocaust-Mahnmal und Spreebogen Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Mopeds oder mobile Behälter wie Kleidercontainer und Müllbehälter abzustellen. Zu dieser Sicherheitszone gehören unter anderem Teile der Straße des 17. Juni und Unter den Linden.

13 Uhr: Strenge Kontrollen

Seit dem frühen Morgen werden besondere Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen im Ortsteil Tiergarten durchgeführt. Betroffen sind insbesondere folgende Straßen und Plätze: Scheidemannstraße – Dorotheenstraße – Wilhelmstraße – Unter den Linden Richtung Brandenburger Tor von Friedrichstraße bis Wilhelmstraße – Behrenstraße – Cora-Berliner-Straße – Hannah-Ahrendt-Straße – Ebertstraße – Platz des 18. März – Pariser Platz – Straße des 17. Juni bis Yitzhak-Rabin-Straße. Anwohner und Passanten werden gebten, den Personalausweis bzw. Pass bereitzuhalten.

12.30 Uhr: Kein Halt am Tor

Achtung S-Bahn-Fahrgäste: Der Bahnhof Brandenburger Tor ist bereits seit der Nacht aus Sicherheitsgründen gesperrt. Züge passieren den Bahnhof ohne Halt. Auch die U-Bahnlinie U55 verkehrt bis Freitagnachmittag nicht.

12 Uhr: Sicherheitsstufe 1+

Für den Besuch von Barack Obama gilt die höchste Sicherheitsstufe. Sie wird wird erteilt, wenn ein Anschlag auf den Gast zu erwarten ist. Bei der Stufe eins wird die Zahl der Sicherheitsleute drastisch erhöht, Versorgungsschächte werden verplombt, Papierkörbe entfernt und Gullys verschweißt. Außerdem kontrollieren Scharfschützen Dächer und begleiten den Konvoi. Die Bundeswehr sichert den Luftraum ab, Taucher suchen in der Kanalisation nach Bomben.

11.30 Uhr: Dritter Besuch

Das letzte Mal war Obama im Juni 2013 in der Hauptstadt und hielt eine Rede am Brandenburger Tor. Als Präsidentschaftskandidat war er zuvor bereits im Juli 2008 in Berlin, 200.000 jubelten ihm an der Siegessäule zu:

Die schönsten Bilder von Obama-Besuchen in Berlin

Als Noch-Nicht-Präsident wollte Angela Merkel ihm den Paris Platz nicht anbieten, also hielt Obama seine Rede an der Siegessäule. imago/Jens Schicke

Im Juni 2013 begleiten seine Frau Michelle sowie seine Töchter Sasha (vorn) und Malia den nun amtierenden US-Präsidenten Barack Obama nach Berlin. imago/CommonLens

Verstanden sich gut: Barack Obama will Angela Merkel auf die Wange küssen. Der Fotograf drückte allerdings kurz vorher auf den Auslöser – und schuf eine zweideutige Aufnahme. imago/localpic