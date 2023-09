Washington -Die Amtszeit von Barack Obama ist zu Ende. Der 44. Präsident der USA hat sein Land und auch die Welt verändert.

Anti-Terror-Kampf

Obama hat Wort gehalten und die US-Streitkräfte nicht mehr zu Bodeneinsätzen ins Ausland geschickt. In seiner Amtszeit wurden die US-Soldaten vollständig aus dem Irak abgezogen und ihre Zahl in Afghanistan dramatisch verringert. Dafür aber hat Obama einen Schattenkrieg mit nächtlichen Kommandoeinsätzen und der gezielten Tötung von Terrorverdächtigen durch Drohnen geführt.

Details gibt die US-Regierung nicht preis. Schätzungen gehen von etwa 500 Drohnenangriffen in Obamas Amtszeit aus, bei denen 3000 Kämpfer und mehrere hundert Zivilisten getötet wurden. Dank Edward Snowden weiß nun auch die ganze Welt, in welchem Ausmaß der Abhördienst NSA die Anti-Terror-Maßnahmen unterstützt hat.

Zwar gelang es Obama, den Al-Kaida-Chef Osama Bin Laden töten zu lassen. Doch den Aufstieg der Dschihadistenmiliz des „Islamischen Staats“ unterschätzte er gewaltig, sprach zunächst nur von der „Juniormannschaft von Al-Kaida“.

Sein in den ersten Amtstagen im Januar 2009 abgegebenes Versprechen, das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba binnen Jahresfrist zu schließen, konnte Obama nicht einlösen. Das liegt allerdings nicht an ihm an. Der US-Kongress weigert sich bis heute beharrlich, die Überführung von Inhaftierten in Gefängnisse auf dem US-Festland zu genehmigen. Mittlerweile sitzen aber nur noch 55 Männer in Guantanamo. Nach Öffnung des Lagers 2002 waren es bis zu 780.

Prognose: Trump dürfte die bereits ausufernden Sicherheitsgesetze in den USA noch verschärfen. Er denkt etwa an eine Datenbank, in der Muslime registriert werden. Auch mit einem Ende des Drohnenkriegs ist nicht zu rechnen. Und Guantanamo wird Gefangenenlager bleiben. Trump findet sogar, dass das Gefängnis neue Insassen verdient hat.

Acht Jahre Barack Obama

Weihnachten bei den Obamas in den 90er Jahren. afp

Als Kandidat der Demokraten trifft der Senator Barack Obama 2007 die Moderatorin Oprah Winfrey. rtr

Als Kandidat ums Präsidentenamt besucht Barack Obama im Juli 2008 Berlin und den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. dpa

Kandidat Obama grüßt die Berliner. dpa

Besuch bei den US-Truppen 2008 im Irak. rtr

Triumph: Der gerade zum amerikanischen Präsidenten gewählte Barack Obama steht am 4.11.2008 auf der Tribüne im Grand Park in Chicago. dpa

Am 4. November 2008 grüßt Barack Obama mit seiner Familie in Chicago die Wähler. Obama hat McCain geschlagen und wird der 44. Präsident der USA. dpa

Amtsübergabe: Michelle und Barack Obama stehen am 10. November 2008 mit dem Ehepaar Bush vor dem Eingang des Weißen Hauses. afp

Am 20. Januar 2009 wird Barack Obama als 44. Präsident der USA vereidigt. dpa

US-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle nach der Vereidigung dpa

Barack Obama und Michelle tanzen nach der Vereidigung auf dem Neighborhood Inaugural Ball in Washington. dpa

George W. Bush (M.) 2009 mit seinem Nachfolger Barack Obama (2.v.l.) und den ehemaligen Präsidenten George H.W. Bush (l.), Bill Clinton (2.v.r.) und Jimmy Carter (r.) im Weißen Haus. ap

April 2009: US-Präsident Barack Obama bei den Truppen in Camp David, Irak. dpa

Barack Obama spielt mit seinem Hund Bo im Mai 2009. afp

Obama und Nicolas Sarkozy beim G8-Treffen im Sommer 2009 in Italien. rtr

Der Friedensnobelpreis im Jahr 2009 für Barack Obama. rtr

Liveübertragung des Einsatzes „Geronimo“, um Osama Bin Laden aufzuspüren. Der „Situation Room“ im Jahr 2011. dpa

Medal of Freedom für Bob Dylan im Jahr 2012 dpa

Obama war auch ein Mann der Show: Auftritt bei David Letterman im September 2012. imago/ZUMA Press

Michelle und Barack Obama feiern die Wiederwahl im Jahr 2012. dpa

Zum zweiten Mal vereidigt: Barack Obama im Jahr 2013. dpa

Berlin-Besuch am 19. Juni 2013 dpa

Zu Gast in zahlreichen Talkshows: Barack Obama bei Jay Leno im Jahr 2013 dpa

Barack trinkt Bier: Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen (G7) kamen im Juni 2015 im bayerischen Elmau zusammen. dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama in Elmau dpa

Dieses Bild aus Elmau wurde weltberühmt. dpa

Beim Thema Amokläufe und Waffengesetz kann Obama im Januar 2016 seine Tränen nicht zurückhalten. rtr

Obama besucht im April den Stand von ifm electronic (Automatisierungstechnik) auf der Hannover Messe und schaut durch eine VR Brille. dpa

Die Obamas lesen im Garten des Weißen Hauses ein Kinderbuch vor. rtr

Der 18. Geburtstag von Malia Obama im Juli 2016 dpa

Obama unterstützte Hillary Clinton im Wahlkampf 2016 rtr

Obama genießt eine Kokosnuss in Luang Prabang im September 2016. Als erster US-Präsident besuchte Obama Laos. afp

Die Obamas besuchen die Queen und ihren Mann. dpa

Barack Obama bei seinem Abschiedsbesuch in Berlin im November 2016. dpa

Barack Obama verlässt Air Force One am 7. Januar 2016 in Jacksonville (Florida, USA). dpa

Barack Obama dpa

Gesundheitsreform

Der „Affordable Care Act“, von seinen Kritikern abschätzig „Obamacare“ genannt, ist so etwas wie das innenpolitische Lebenswerk des scheidenden US-Präsidenten. Er hat eingeführt, was in Europa zur Normalität gehört: eine Krankenversicherung für alle, die zugleich den Kostenanstieg im Gesundheitswesen bremsen soll. Staatliche Subventionen sollen es auch Ärmeren erlauben, sich bei den privaten Kassen zu versichern. Die Unternehmen selbst wurden per Gesetz dazu gezwungen, auch chronisch Kranke aufzunehmen.

Das Projekt ist teilweise gelungen. Etwa 20 Millionen Menschen in den USA haben zum ersten Mal in ihrem Leben einen Krankenversicherung, 30 Millionen allerdings weiterhin nicht. Kritiker nennen die Versicherung ein staatssozialistisches Ungetüm, das die Basis der US-amerikanischen Wirtschaftsphilosophie angreift, den freien Unternehmergeist.

Prognose: Donald Trump hat versprochen, das Gesetz sofort nach Amtsantritt außer Kraft setzen. Nach Ansicht von Experten wird es der neue US-Präsident nicht einfach haben, dieses Versprechen vollständig einzulösen.

Einwanderung

Er hätte es schaffen können. Wenn Obama in den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit, als die Demokraten die Mehrheit in beiden Parlamentskammern stellten, der Einwanderungsfrage mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte, dann wäre vielleicht ein Problem beseitigt gewesen, das zum Aufstieg Donald Trumps beigetragen hat. Doch Obama kümmerte sich damals mehr um seine Gesundheitsreform. Erst in seiner zweiten Amtszeit widmete er sich verstärkt dem Problem, wie es gelingen könnte, den etwa elf Millionen Menschen, die sich ohne legale Papiere in den USA aufhalten, eine Perspektive zu geben.

Verhältnis zu Russland

Das Verhältnis zwischen Barack Obama und Wladimir Putin war nie besonders herzlich. Nach der Annexion der Krim durch Russland war es zerrüttet. Obama machte den Fehler, den russischen Präsidenten zu unterschätzen. Er nannte Russland „eine Regionalmacht“ und hielt sich ansonsten zurück – als wolle er signalisieren, dass die Krise nicht schwer genug sei, um die USA damit zu behelligen. Zwar schickte Obama US-Truppen ins Baltikum. Doch in die Versuche, den Ukraine-Konflikt zu lösen oder wenigstens einzufrieren, mischte er sich nur ungern ein und ließ den Europäern den Vortritt.

Das sollte sich rächen. 2015 überraschte Putin den US-Präsidenten mit der Verlegung russischer Truppen nach Syrien. Die offene Unterstützung Moskaus für den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, den Obama wiederholt zum Rücktritt aufgefordert hatte, war ein Affront. Schnell war in den USA die Rede von einem schwachen Präsidenten, der sich von Putin nasführen lässt. Das nutzte Trump im Wahlkampf weidlich aus.

Als die US-Regierung vergangene Woche auch noch einen Geheimdienst-Bericht veröffentlichte, in dem Putin vorgeworfen wird, persönlich Computerhacker beauftragt zu haben, um die US-Präsidentschaftswahl zu beeinflussen, war vollends klar: Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau sind schlechter als jemals zuvor.

Prognose: Das erste Aufeinandertreffen des populistischen Präsidenten Trump mit dem kaltblütigen Machtpolitiker Putin dürfte spannend werden. Trump will Rex Tillerson zu seinem Außenminister machen – einen Öl-Manager mit guten Geschäftskontakten zum Kreml. Das könnte möglicherweise helfen, das Verhältnis zwischen beiden Staaten wieder zu reparieren. Außenpolitische Falken in den USA sind allerdings skeptisch.

Handwerliche Fehler und revolutionäre Vorstöße

Wirtschaft/Arbeitsmarkt

Die Zahlen sind beachtlich. In Obamas Amtszeit wurden 15 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Seit 74 Monaten steigen jeden Monat die amtlichen Jobzahlen. Die Arbeitslosenrate liegt bei aktuell 4,6 Prozent. Doch die Statistik trügt. In ihr sind weder Langzeitarbeitslose noch jene Menschen erfasst, die gar nicht mehr nach Arbeit suchen. Außerdem ist der Aufschwung nach der Finanzkrise des Jahres 2008 nicht bei allen Bürgern angekommen. Gleichzeitig hat sich die Staatsverschuldung der USA in den acht Obama-Jahren auf 20 Billionen US-Dollar fast verdoppelt. Das Wirtschaftswachstum lag im Schnitt bei zwei Prozent im Jahr. Das ist ein Wert, der für Europäer gut klingen mag, in den USA allerdings als unzureichend gilt. Die Schere zwischen Armen und Reichen im Land klafft weiter auseinander als vor Obamas Amtsantritt. Weil zugleich die Löhne heute nahezu auf demselben Niveau sind wie vor 20 Jahren, ist der Frust vor allem in der Mittelschicht stark ausgeprägt. Dies hat entscheidend zum Wahlsieg Trumps beigetragen.

Prognose: Trump hat versprochen, die ins Ausland abgewanderten Jobs wieder in die USA zurück zu bringen. Er will Unternehmen mit Steuergeschenken locken und gleichzeitig Einfuhrzölle erhöhen.

Naher Osten

Die Hoffnung war groß, als Obama vor acht Jahren ins Weiße Haus in Washington einzog. Er würde, so schien es, mit der kriegerischen Politik seines Amtsvorgängers George W. Bush Schluss machen. Das hat Obama auch getan, er war zurückhaltender als Bush, vorsichtiger, nachdenklicher. Die Ergebnisse seiner Außenpolitik im Nahen Osten sind allerdings nicht besser.

Obama ist bis heute davon überzeugt, dass die USA die Rolle des Weltpolizisten ablegen müssen, weil die Ära Bush gezeigt hat, dass militärische Interventionen kaum jemals erfolgreich sind. So ist der scheidende US-Präsident der Überzeugung, dass der US-Einmarsch im Irak im Jahr 2003 eine unstabile Region noch gefährlicher gemacht hat. Aus einer kühlen Abwägung von Kosten und Nutzen erklärt sich Obamas Zurückhaltung, aktiv in die Bürgerkriege in Libyen und in Syrien einzugreifen. Der Begriff „Führung vom Rücksitz aus“ prägte sich ein.

Handwerkliche Fehler kamen dazu: Obama zog nach dem Einsatz von Giftgas durch das Assad-Regime zwar eine „rote Linie“, es kam aber zu keinen Konsequenzen, als Assad die Linie überschritt. Für seine Kritiker war das ein Zeichen der Schwäche Obamas.

Heute ist der gesamte Nahe Osten weiter vom Frieden entfernt als 2009, in dem Obama in Kairo eine Neuordnung der Beziehungen zur arabisch-muslimischen Welt angekündigte. Daran ändert auch der Erfolg des Atomdeals mit dem Iran nichts. Auch eine Zweistaaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern ist heute weniger vorstellbar als noch vor acht Jahren.

Prognose: Trump hat noch nicht erkennen lassen, wie er die Rolle der USA künftig definieren will. Seine Lust auf militärische Abenteuer dürfte allerdings nur schwach ausgeprägt sein.

Klimaschutz

Unter Obama haben sich die USA, nach China der zweitgrößte Klimasünder der Welt, enorm entwickelt. Das Pariser Klimaschutz-Abkommen wäre wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen, wenn Donald Trump schon damals Präsident gewesen wäre. Zwar zeigte sich auch in Klimafragen der republikanisch beherrschte Kongress nicht zu Konzessionen bereit, doch immerhin gelang es Obama, Emissionsgrenzwerte für Kohlekraftwerke festzulegen. In der Arktis vor Alaska ließ er die Ölförderung stoppen. Der Bau von Pipelines wurde verboten. Gezielt förderte Obamas Regierung den Ausbau alternativer Energieformen im ganzen Land, für amerikanische Verhältnisse ist das geradezu revolutionär.

Prognose: Der designierte Präsident Trump will die US-amerikanische Zuschüsse für Klimaschutz-Programme der Vereinten Nationen streichen. Es ist nicht ganz klar, ob der künftige Präsident von der Theorie überzeugt ist, dass menschliches Verhalten mitverantwortlich ist für den Klimawandel. Zumindest deuten einige seiner Aussagen darauf hin, dass er daran zweifelt.