Washington -Die Soldatenwitwe im schwarzen Kleid sprach ernst und gefasst. Myeshia Johnson unterdrückte spürbar die Trauer, um ihr zutiefst verstörendes Erlebnis möglichst nüchtern zu schildern. „Er konnte sich nicht einmal an den Namen meines Manns erinnern“, berichtete die 24-Jährige am Montag im US-Fernsehsender ABC über einen Kondolenzanruf des US-Präsidenten: „Das hat mich aufgebracht und sehr verletzt.“ Ob sie Donald Trump noch etwas sagen wolle, hakte der Moderator nach. „Nein. Ich habe ihm nichts zu sagen“, antwortete die schwangere Mutter zweier Kinder abweisend.

Die Bilder des aufwühlenden Interviews könnten für Donald Trump zum Problem werden. Sie geben der seit Tagen brodelnden Debatte um den respektlosen Umgang des US-Präsidenten mit den Hinterbliebenen gefallener Soldaten, die in USA als Helden gelten, neue Nahrung. Sie überführen Trump einer weiteren Lüge. Und sie heizen Spekulationen über eine missglückte US-Militäroperation in Westafrika an.

„Ihr Mann wusste, worauf er sich einließ“

Sergeant La David Johnson und drei weitere Mitglieder einer Spezialeinheit der US-Armee waren mutmaßlich am 4. Oktober im Niger in einen Hinterhalt von Islamisten geraten und getötet worden. Die Trump-Regierung brauchte fast zwei Wochen, bis sie sich zu dem Vorfall äußerte. In amerikanischen Medien kursieren Gerüchte, dass die vier Soldaten aufgrund falscher Lageeinschätzungen weitgehend ungesichert unterwegs waren und bei der anschließenden Rettungsaktion gravierende Fehler gemacht wurden. Angeblich war Johnson da noch am Leben. „Ich muss wissen, wo und wann er getötet wurde“, sagte seine Witwe am Montag. Das Pentagon habe ihr jede Auskunft verweigert. Auch durfte sie den Leichnam nicht sehen.

Zwar hatte Trump in der vergangenen Woche mit erheblicher Verzögerung bei der Witwe angerufen, um ihr sein Beileid auszusprechen. Doch das Telefonat mit der Frau, die sich auf der Fahrt zur Übergabe des Sarges ihres Mannes auf einem Militärflughafen in Florida befand, verlief offenbar desaströs. Über die Freisprechanlage im Auto hörten die Mutter des Toten, ein Onkel und die mit der Familie befreundete demokratischen Kongressabgeordneten Frederica Wilson mit.

„Ihr Mann wusste, worauf er sich einließ, als er sich verpflichtete. Aber ich vermute, es tut trotzdem weh“, soll Trump völlig teilnahmslos gesagt haben. So berichteten es bereits Wilson und die Schwiegermutter. Nun bestätigte Myeshia Johnson den Wortlaut: „Was Frau Wilson gesagt hat, war hundert Prozent korrekt.“ Der Präsident habe die ganze Zeit gestammelt und nicht gewusst, über wen er rede. Sie habe weinen müssen: „Warum sollten wir so etwas erfinden?“

Affäre gerät außer Kontrolle

Genau das hatte Trump behauptet und die Abgeordnete als „verrückt“ bezeichnet. Zur Unterstützung ließ er seinen Stabschef John Kelly darüber wettern, dass das „heilige Gespräch“ für politische Zwecke ausgeschlachtet wurde. Kelly nannte Wilson „ein hohles Fass, das viel Lärm macht“ und behauptete, sie habe sich damit gebrüstet, die Finanzierung eines FBI-Gebäudes in Miami sichergestellt zu habe. Das war eine weitere Lüge: Tatsächlich hatte sich Wilson lediglich dafür eingesetzt, das Gebäude nach zwei getöteten FBI-Agenten zu benennen.

Die Affäre gerät also zunehmend außer Kontrolle. Dass Trump für seinen jüngsten Krawall ausgerechnet die Familie eines gefallenen Soldaten ausgewählt hat, ist politisch heikel. In einem Interview wies der republikanische Senator John McCain darauf hin, dass sich Trump dem Militärdienst unter Hinweis auf einen angeblichen Knochensporn entzogen habe. Und Khizr Khan, der Vater eines im Irak gefallenen Soldaten, mit dem sich Trump bereits im Wahlkampf angelegt hatte, warf dem Präsidenten mangelnde Würde und Respekt vor.

Doch Trump heizt die Auseinandersetzung weiter an: „Ich hatte ein sehr respektvolles Gespräch mit der Witwe von Sergeant La David Johnson“, widersprach er Myeshia Johnson bei Twitter: „Und ich habe seinen Namen von Anfang an ohne Zögern ausgesprochen.“