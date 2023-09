Palo Alto -Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, der Social-Media-Gigant sei sein Gegner. Zuckerberg schreibt dazu auf Facebook: „Ich möchte auf Präsident Trumps Tweet von heute Morgen antworten, der behauptet Facebook sei immer gegen ihn gewesen.“

Zuckerberg fährt dann mit einer Art Basis-Schulung für Trump fort, wie es aussieht, wenn in einer Social-Media-Plattform wie Facebook der Grundsatz der freien Meinungsäußerung gilt: „Trump sagt, Facebook ist gegen ihn. Die Liberalen (womit in den USA die Wähler der US-Demokraten bezeichnet werden, Red.) sagen, wir hätten Trump geholfen. Beide Seiten sind verärgert über Ideen und Inhalte, die sie nicht mögen. So sieht es aus, wenn man eine Plattform für alle möglichen Ideen betreibt."

US-Präsident Donald Trump ap

Der US-Präsident hatte am Dienstag Facebook pauschal der Gegnerschaft beschuldigt. Aber nicht nur nicht Facebook: Auch „die Netzwerke“ seien immer „anti-Trump“ gewesen, womit er vermutlich die großen TV-Sender meint, außer dem stramm rechten Sender Fox. Dann zählt er nochmal die „New York Times“ und die „Washington Post“ dazu. Sie alle seien „Fake News“. Und in bester Verschwörungstheoretiker-Manier stellt Trump am Ende noch eine suggestive Frage, die eine gemeinsame Strategie aller seiner Gegner in der Medienwelt unterstellt: „Absprache?“

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes(apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017

Zuckerberg schreibt in seinem Post auf Facebook, seine Plattform habe den Platz für„Milliarden“ von Interaktionen im Wahlkampf geliefert, „die offline vielleicht nie stattgefunden hätten“. Das Internet sei 2016 erstmals ein bevorzugter Weg für die Kandidaten gewesen, mit den Wählern zu kommunizieren.

Zuckerberg entschuldigt sich

Der Facebook-Gründer geht auch auf „problematische Werbung“ während des Wahlkampfes ein. Facebook hatte kürzlich mitgeteilt, dass mutmaßlich russisch finanzierte Werbeanzeigen auf seinen Seiten geschaltet worden waren, um offenbar die Präsidentenwahl zu beeinflussen. Zuckerberg räumt nun ein, dass seine Äußerung kurz nach der Wahl, es sei „verrückt“ anzunehmen, dass Fehlinformationen auf Facebook den Ausgang der Wahl beeinflusst hätten, herablassend gewesen sei. „Ich bedauere das“, fügt Zuckerberg hinzu.

Die „Washington Post“ hatte berichtet, US-Präsident Obama habe mit Zuckerberg im November 2016 über das Problem von über Facebook verbreiteten Fake News gesprochen, nachdem dieser das Thema abgetan hatte.

Der frühere US-Präsident Barack Obama afp

Zuckerberg schreibt zum Thema Fehlinformationen und Fake News auf Facebook: „Das Thema ist zu wichtig als darauf herablassend zu reagieren.“ Die Daten seines Unternehmens zeigten aber, dass die größere Wirkung von Facebook – indem es Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Meinung zu äußern, Wähler ermuntert, ihre Stimme abzugeben und Politiker einen Weg bietet, mit Wählern zu kommunizieren – eine viel größere Rolle in dieser Wahl gespielt hätte als gezielt verbreitete Falschinformationen.

Russischer Einfluss wird untersucht

Die US-Geheimdienste werfen Russland vor, sich in den US-Wahlkampf eingemischt zu haben, um dem Republikaner Trump im November 2016 zum Sieg über seine demokratische Rivalin Hillary Clinton zu verhelfen. Facebook hatte Anfang September bekanntgegeben, dass im vergangenen Jahr mutmaßlich russisch finanzierte Werbeanzeigen auf seinen Seiten geschaltet worden waren.

Zuckerberg erklärte sich bereit, den Ermittlern die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Der US-Kongress will nun die Internet-Firmen Google, Facebook und Twitter zum Vorwurf der Wahlmanipulation durch Russland anhören. Vertreter der drei Online-Giganten sollen am 1. November an einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des Senats teilnehmen, wie ein Senatsmitarbeiter am Mittwoch in Washington mitteilte.

Bereits zuvor könnten sie vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Adam Schiff und Mike Conaway, die im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses die Ermittlungen zur möglichen russischen Einflussnahme leiten, sagten, sie hätten Vertreter von Google, Facebook und Twitter eingeladen. „Der Kongress und das amerikanische Volk müssen diese wichtigen Informationen direkt von den Firmen erfahren“, sagten sie. (ps, afp)