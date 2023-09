Berlin -Richard Grenell steht vor den Flaggen der 50 US-Bundesstaaten, die am Mittwochabend im Gegenlicht auf dem Tempelhofer Feld mangels Wind schlaff an ihren Masten hängen. Amerika feiert seinen 242. Geburtstag, es ist Unabhängigkeits-Party auf dem ehemaligen Flughafen in Berlin, 2000 Gäste sind gekommen, und ausgerechnet jetzt bekommt der neue US-Botschafter eine Frage zur deutschen Politik gestellt.