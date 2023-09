New York -Gabriel Feldman trägt seine Gesinnung auf einem weißen T-Shirt zu Markte. Auf rosa Grund steht dort der Slogan: „Keep calm and do not vote for Trump – Ruhig bleiben und nicht für Trump stimmen.“ Feldman, ein Mann mit breitem Gesicht, dessen Augenpartie von einer dunklen Sonnenbrille verdeckt wird, hat eine krächzende Stimme und ist kaum zu hören. „Ich hatte gerade eine Halsoperation“, sagt der 54 Jahre alte Mann und geht ein paar Schritte aus der Menge heraus, die vor dem Grand Hyatt Hotel in Manhattan lautstark gegen Donald Trump demonstriert. Gleich beginnt dort eine Gala der New Yorker Republikaner, gleich kommt Trump. „Schauen Sie sich doch einmal um, so war es wahrscheinlich auch in den 30er Jahren.“. Die Rechten verfielen dem nationalistischen Gerede des New Yorker Baumagnaten Trump, die Linken träumten vom Sozialismus à la Bernie Sanders. „Unabhängige wie ich können da nur noch staunen“, sagt Feldman: „Hoffentlich geht das nicht böse aus.“



Der Vorwahlmarathon für die US-Präsidentschaftskandidatur macht am Dienstag Station im Bundesstaat New York.

Die letzten Umfragen räumen Hillary Clinton bei den Demokraten und Donald Trump bei den Republikanern die größten Siegchancen ein.

Doch Clintons größter Rivale Bernie Sanders begeistert viele junge Wähler in der größten Stadt der USA.

New York noch wichtiger als sonst

Der amerikanische Wahl-Zirkus macht Station in New York. Am Dienstag halten Demokraten und Republikaner ihre Vorwahlen in dem großen Bundesstaat ab, und New York ist plötzlich noch wichtiger als ohnehin schon. New York, das steht für die Terroranschläge vom 11. September und den Wiederaufstieg aus den Trümmern. Es steht für die Umtriebe an der Wall Street, die zur Finanzkrise der Jahre 2008/2009 geführt haben, aber auch für das Nebeneinander von Menschen jeder Hautfarbe.



An diesem Frühlingsabend in Manhattan rückt das alles etwas in den Hintergrund. New York steht an diesem Abend als Synonym für den Aufstieg des Rechtspopulisten Donald Trump. Das Grand Hyatt, vor dem Gabriel Feldman steht und seine Gesinnung auf dem T-Shirt zu Markte trägt, gilt als das erste Bauprojekt, das Trump Ende der 70er Jahre in Manhattan betrieben hat. Es ist so etwas wie das Gesellenstück des Immobilienmilliardärs. Für eine Demo gegen Trump lässt sich kein besserer Ort in den USA finden.

Der Immobilienmogul und republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Plattsburgh im Bundesstaat New York. AP

Der Wahlkampf um die Nachfolge von Präsident Barack Obama ist verrückt. Wer vor Monaten gesagt hätte, ein Donald Trump auf der republikanischen und ein Bernie Sanders auf der demokratischen Seite hätten mehr als Außenseiter-Chancen, wäre wahrscheinlich in einer Zwangsjacke abgeführt worden. Und wer vor Monaten gesagt hätte, es wäre weniger als sieben Monate vor der Wahl Anfang November immer noch nicht klar, wie die zwei Kandidaten heißen, den hätte man in den USA ebenfalls für verrückt erklärt. Aber es ist anders gekommen als gedacht. Weil überdies drei der Möchtegern-Präsidenten eine Beziehung zu New York haben, überhöhen die US-Medien, allen voran Fernsehen und Internet, die Vorwahl am Dienstag zu einer Art Schicksalsentscheidung.

Hillary Clinton und Donald Trump in Umfragen vorn

Den Umfragen nach wird Ex-Außenministerin Hillary Clinton, die seit Jahren einen Wohnsitz in New York hat, am Dienstag deutlich vor Bernie Sanders liegen, der seine Kindheit und Jugend in New York verbracht hat. Danach wird auch der Republikaner Donald Trump, der in New York geboren ist, seinen Konkurrenten Ted Cruz, der zur Abwechslung nichts mit New York zu tun hat, klar schlagen. Auch wenn es anders kommen würde, hätten Clinton und Trump immer noch die besten Aussichten, die offiziellen Kandidaten ihrer jeweiligen Partei zu werden. Aber das sind alles Spekulationen, die auf Umfragen beruhen, und auf Umfragen vertraut in diesem verrückten Wahlkampf in den USA niemand mehr.



Machte als Wahlkämpferin in der New Yorker U-Bahn keine gute Figur: Hillary Clinton. REUTERS

So wird jede Regung der Kandidaten, jede Nebensächlichkeit zur schnellen Schlagzeile. Hillary Clinton sammelt am Wochenende in Kalifornien Spenden bei einer Veranstaltung mit der Hollywood-Größe George Clooney. Wird ihr das schaden? Wird ihr das helfen? Bernie Sanders ist am Samstag vom Papst in Rom empfangen worden. Wird ihm das schaden oder helfen? Und hat sich nicht Hillary Clinton beim Versuch, eine U-Bahn-Karte zu verwenden, fürchterlich peinlich angestellt? Ist es nicht ein Zeichen, dass Bernie Sanders nicht wusste, dass die Wertmarken für die U-Bahn in New York seit vielen Jahren abgeschafft sind? Und sah es nicht furchtbar aus, wie Sanders einen Hotdog mit Sauerkraut verspeiste?



„Enthusiasmus größer als 2008“

Lisa Flythe traut den Umfragen nicht, und die Debatte um die U-Bahn-Marken findet sie albern. Die hochgewachsene Mittfünzigerin steht in einem Lagerhaus an der 8. Straße in Brooklyn und sagt, dass die kleinen Leute die Nase voll hätten von den schönen Versprechungen der etablierten Kandidaten, die niemals wahr würden. „Aber Bernie setzt sich für uns ein. Wir machen hier eine Revolution von unten, und Bernie wird das Steuerrad übernehmen.“



Lisa Flythe leitet das Hauptquartier der Sanders-Kampagne in New York. Das Gebäude ist alt und schäbig. In den Jahren der Prohibition wurde hier Alkohol illegal ausgeschenkt, sagen die Leute. Später betrieben Mütter aus der Nachbarschaft einen Windelservice in dem Gebäude. Die Stühle sind wacklig. Kartons mit Sanders-Plakaten und Sanders-Buttons stehen kreuz und quer über dem Boden verteilt. In einer Ecke telefonieren Freiwillige mit potenziellen Wählerinnen und Wählern. An einer Wand hängt eine Was-fehlt-Tafel. Es fehlen ein Fahrradständer, Snacks, Erste-Hilfe-Kästen, Kaffeefilter. „Wir improvisieren, aber die Leute sind trotzdem begeistert“, sagt Büroleiterin Flythe. „Der Enthusiasmus ist, finde ich, größer als 2008.“ Damals stritten sich Hillary Clinton und Barack Obama um die Präsidentschaftsnominierung der Demokraten.



Bernie Sanders begeistert New Yorker

Viele New Yorker, die für gewöhnlich als Zyniker verschrien sind, lassen sich offenbar von der Begeisterung anstecken. Der 74 Jahre alte Bernie Sanders zieht sie in Scharen an. Mehr als 25.000 Menschen kommen zu einem Auftritt des Senators aus dem Bundesstaat Vermont in den Washington Square Park in Manhattan. Die Stimmung ist gelöst. Marihuana-Schwaden ziehen durch den Park. Jubel bricht aus, als Sanders, der wirkt wie ein zerstreuter Professor, mit heiserer Stimme die politische Revolution ausruft. „Bernie, wir lieben Dich“, skandieren die Leute, und Sanders winkt in die Menge. Hinter ihm leuchtet ein Triumphbogen zu Ehren des ersten US-Präsidenten George Washington weißlich gegen den Abendhimmel. Sanders ist in diesem Moment so etwas wie die Führungsfigur einer neuen Bewegung.



Der demokratische Präsidentschaftsbewerber begeistert viele Menschen in New York, wie hier bei einer Diskussion in Brooklyn. AP

Es gibt bessere Redner als Bernie Sanders. Aber wenn der ältere Herr spricht, dann träumen die Leute. Sie träumen von massiven Steuererhöhungen für die Superreichen, von der Zerschlagung der Großbanken, von einem kostenlosen Universitätsstudium, von mehr Gerechtigkeit. Für die Anhänger von Sanders klingt das sehr verlockend, für Europäer klingt das nach Sozialdemokratie, für die Gegner von Bernie Sanders jedoch nach Kommunismus. Der Hausmeister des Mehrfamilienhauses in Brooklyn, in dem Bernie Sanders seine Kindheit verbrachte, schimpft: „Den würde ich niemals wählen. Der ist ein Kommunist. Den sollen die wählen, die den ganzen Tag zu Hause sitzen und nicht arbeiten wollen.“



Parallelen zwischen Sanders und Trump

Bernie Sanders wirkt auf der linken Seite des politischen Spektrums ähnlich wie Donald Trump auf der rechten Seite. Beide fangen die Unzufriedenen ein, von denen es in den USA Millionen gibt. Aber es ist fraglich, ob Sanders und Trump die Mitte begeistern werden. Das mag eine Erklärung für den Erfolg von Hillary Clinton sein.



Die Ex-Außenministerin ist im Vergleich zu Sanders eine kühle Pragmatikerin, die viel, aber nicht zu viel verspricht. Ihre Anhänger sind ihr nicht verfallen. Sie lieben sie vielleicht nicht, aber sie achten sie. Sanders hat Zulauf vor allem von jungen Leuten, für Hillary Clinton sind alle anderen Demokraten, könnte man sagen. Vor allem unter Frauen und Afro-Amerikanern hat sie treue Anhänger.



Der republikanische Bewerber John Kasich bei einer improvisierten Pressekonferenz in einem New Yorker Restaurant. REUTERS

An einem Vormittag Ende März stehen schon Stunden vor dem Auftritt der Ehefrau von Ex-Präsident Bill Clinton Hunderte von Menschen geduldig in einer Schlange, um ins Apollo-Theater eingelassen zu werden. Dort, mitten in Harlem, hat Obama im Wahlkampf vor bald acht Jahren eine große Rede zu den Rassenbeziehungen in den USA gehalten. Hier traten Duke Ellington, Count Basie und Louis Armstrong auf.



Clinton präsentiert sich als Macherin, nicht als Visionärin

Hillary Clinton kommt mit Verspätung auf die Bühne des Theaters, der organisierte Jubelchor ist schon ganz heiser. Er musste minutenlang „Madam President, Madam President“ skandieren, und ein Einpeitscher machte dazu weite Handbewegungen wie ein Orchesterdirigent. Clinton lächelt und sagt, ihr politisches Programm sei mit einem Satz zu beschreiben: „Ich will Mauern einreißen, nicht aufbauen.“ Wieder bricht Jubel aus. Von dem Plan Trumps, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, hält hier niemand etwas.



Hillary Clinton ist das Gegenteil von Bernie Sanders. Wo er sich dem Vorwurf aussetzt, als Träumer zu gelten, will sie sich als Macherin präsentieren. Sie verspricht Ähnliches wie Sanders, nur von allem etwas weniger. Experimente sind nicht ihr Ding. Zwar ist der Ton zwischen Clinton und Sanders inzwischen schärfer geworden, auch persönliche Angriffe sind nicht mehr tabu. Doch im Vergleich zu den Republikanern geht es im demokratischen Lager noch gesittet zu.



Proteste gegen Donald Trump

Der Arzt Gabriel Feldman steht vor dem Grand Hyatt Hotel an der 42. Straße in Manhattan, wo ein paar Tausend Menschen gegen Donald Trump demonstrieren, weil der in ihren Augen Hass predigt und die Gesellschaft spaltet. Feldman schaut sich im Demo-Getümmel um, schüttelt den Kopf und sagt, dass es ihm am liebsten wäre, wenn es gewissermaßen eine Einheitsregierung in den USA geben würde – mit Hillary Clinton an der Spitze und vielleicht dem gemäßigten Republikaner John Kasich an ihrer Seite. Es ist charmant, sich eine Große Koalition in den USA auszumalen. Doch dazu wird es nicht kommen. Das weiß auch Feldman. Er hört die Leute skandieren und sagt: „Ich habe Sorge, dass das böse endet.“



Einige Stunden später kommt es vor dem Grand Hyatt zu Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei.