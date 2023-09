Berlin -Kurz vor der US-Wahl äußern führende deutsche Politiker ihre Sorge über den Ausgang – vor allem mit Blick auf den republikanischen Kandidaten Donald Trump. „Was uns unter anderem Sorgen machen muss, ist seine Unberechenbarkeit“, sagte sogar Bundespräsident Joachim Gauck ungewöhnlich offen im „Spiegel“-Interview. Es sei ein „Problem“, dass „wir nicht sagen können, was von einem Präsidenten Trump zu erwarten wäre“.

Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), befürchtet schlimme Folgen, falls Trump Präsident werden sollte. „Er hat sich als völlig ungeeignet dafür gezeigt, das mächtigste und wichtigste politische Amt der Welt auszuüben“, sagte Röttgen dieser Zeitung. „Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was unter einem Präsidenten Trump alles passieren könnte.“ Dass die Wahl Trumps zur schlimmsten Entfremdung zwischen USA und Europa seit dem Vietnamkrieg führen würde, wäre fast der geringste Schaden.

Deutsche fürchten eine Belastung der Beziehung zu den USA

Tatsächlich fürchten laut einer Emnid-Umfrage 77 Prozent der Deutschen eine Belastung der Beziehung zu den USA, würde Trump Präsident. Bei einem Sieg von dessen Rivalin erwarten 67 Prozent, dass die Freundschaft zu den USA unverändert bleibt. Auch Röttgen beurteilt sie positiv: „Im Fall von Clintons Wahl würden ein erfahrenes Team und eine pro-europäische Präsidentin in berechenbaren Bahnen amerikanischer Außenpolitik den Schulterschluss mit Europa und besonders mit Deutschland suchen“, sagt er.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch der frühere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Ex-Bundesminister Jürgen Rüttgers (CDU) sieht in Trump „einen Populisten ohne jede Verantwortung und Grenze“, wie er im Focus schreibt. Viele seiner Forderungen – etwa ein Einreiseverbot für Muslime oder die Abkehr von der Nato, „das Bündnis der freien Völker des Westens“ – würden die Verfassung der USA verletzen, warnt Rüttgers, der heute als Politikprofessor an der Universität Bonn tätig ist.

Außenpolitischer Sprecher sieht Probleme für Zusammenarbeit mit den Republikanern

Der transatlantische Koordinator im Auswärtigen Amt und außenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Jürgen Hardt, sieht zudem Probleme für die Zusammenarbeit mit den Republikanern. „Sie erscheinen tief gespalten“, sagte Hardt dieser Zeitung. Zwar gebe es mit den traditionellen Kräften der Partei viele Anknüpfungspunkte – mit den rechtspopulistischen Kräften hinter Trump jedoch nicht.

Lediglich Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ließ dezente Sympathien auch für den Republikaner erkennen: Nicht nur Hillary Clinton, auch Donald Trump wäre als Präsident „herzlich willkommen in München“, sagte der CSU-Chef der „Bild am Sonntag“. „Wenn das amerikanische Volk sich in einer demokratischen Abstimmung für eine Person entscheidet, haben das Demokraten in Deutschland und Bayern zu akzeptieren“, so Seehofer. „Wir dürfen uns nicht als Oberlehrer der ganzen Welt aufführen.“ Nach der jüngsten Umfrage liegt Hillary Clinton mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung vor Trump: Eine Erhebung des Senders ABC vom Sonntag sieht sie bei 48 und ihn bei 43 Prozent, nach einem Gleichstand Anfang voriger Woche.