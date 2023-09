ORLANDO/TAMPA - Wayne Liebnitzky steht in der prallen Sonne, wischt sich den Schweiß aus der Stirn und macht nebenher Faxen. „Gucken Sie mal“, sagt er und zieht behände eine Visitenkarte aus der Tasche. Sie ist beinahe so dick wie ein Bierdeckel, und das hat seinen Grund: „Die können Sie verwenden, wenn das Tischbein im Restaurant wackelt. Und dann können Sie sagen: Hey, das Dinner gestern Abend ging auf Wayne. Und mich kostet diese Werbung keinen Cent.“ Jetzt kichert Liebnitzky über seinen eigenen Scherz. Der hochgewachsene Mann von 59 Jahren steht im Wahlkampf. Er ist Republikaner, und er will am 8. November ein Mandat für das Repräsentantenhaus in Washington erringen. Da muss der eine oder andere Witz doch möglich sein.