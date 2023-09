Washington -Eigentlich wäre dies jetzt die Zeit, in der sich die Partei jubelnd hinter ihrem Kandidaten versammelt und mit vereinten Kräften zur Attacke ansetzt. Doch mehr als eine Woche nach der faktischen Kür von Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten sind die US-Republikaner weiterhin mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Gegner bei der Wahl im November.



Donald Trump und der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Paul Ryan hielten am Donnerstag ein Treffen ab.

Ryan ließ weiterhin offen, ob er Trump seine formelle Unterstützung aussprechen wird.

Widerstand im Partei-Establishment bröckelt

Der Immobilienmilliardär dürfte freilich mit Genugtuung registrieren, dass der Widerstand im Partei-Establishment gegen seine Kandidatur allmählich bröckelt. „Die Dinge laufen richtig gut!“, frohlockte Trump am Donnerstag in seinem Lieblingsmedium Twitter nach Gesprächen mit Spitzenvertretern der Republikaner in Washington.



Vor allem sein von der US-Öffentlichkeit mit knisternder Spannung erwartetes Treffen mit Paul Ryan, dem mächtigen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, konnte der Rechtspopulist als Erfolg verbuchen. Vor wenigen Tagen hatte Ryan sich noch in einem spektakulären Schritt geweigert, dem Kandidaten seine Unterstützung zuzusichern.



Nun aber, nach seinem 45-minütigen Gespräch mit Trump, waren von dem smarten Vorsitzenden des Repräsentantenhauses ganz andere Töne zu hören. Er sei sehr „sehr ermutigt“, sagte Ryan. Er erwarte, dass die Meinungsverschiedenheiten überbrückt werden könnten.



Ein „warmherziger und aufrichtiger” Mensch

Und er beschrieb den Quereinsteiger aus dem Big Business gar als „warmherzigen und aufrichtigen“ Menschen - erstaunliches Lob für einen Kandidaten, der Kübel voller Häme über seine innerparteilichen Gegner ausgeschüttet und mit seiner Kampagne schwere Flurschäden in der Partei angerichtet hat.



Ein klares Signal der Versöhnung war es auch, dass sich Ryan bereit erklärte, den Parteitag im Juli zu leiten, bei dem Trump formell zum Präsidentschaftskandidaten ernannt werden soll. Zu der Annäherung mag beigetragen haben, dass sich der Immobilienmogul seinerseits konzilianter zeigte als gewohnt. So sagte er kurz vor dem Treffen in einem Interview, dass sein provokantes Plädoyer für ein generelles Einreiseverbot für Muslime „bloß ein Vorschlag“ gewesen sei.



Sie haben bei vielen Themen eine „gemeinsame Basis”

Mit dieser Forderung hatte Trump viele im Partei-Apparat verstört - darunter auch Ryan, der die Republikaner reformieren und attraktiver für Minderheiten machen will. In einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung hoben Trump und Ryan nun hervor, dass sie bei vielen wichtigen Themen eine „gemeinsame Basis“ hätten. Die Annäherung blieb freilich eine zaghafte. Einen gemeinsamen Auftritt vor den Kameras gab es nicht. Und Ryan ließ weiterhin offen, ob er dem Kandidaten letztlich seine formelle Unterstützung aussprechen wird.



Gleichwohl hinterließ das Treffen den Eindruck, dass den versöhnlichen Signalen die tatsächliche Versöhnung zwischen Trump und großen Teilen des Partei-Establishments folgen kann - unter der alle Differenzen überspannenden Zielsetzung, die mutmaßliche Rivalin Hillary Clinton im November zu schlagen. Zwar sind die Widerstände und Vorbehalte gegen Trump nach wie vor groß. Prominente Köpfe wie der vormalige Präsidentschaftskandidat Mitt Romney oder die Bush-Familie mit ihren zwei früheren Präsidenten und einem ehemaligen Gouverneur wollen ihm nicht folgen.



Immer mehr Abgeordnete wechseln zum Trump-Lager

Und diverse Abgeordnete und Senatoren fürchten, dass Trump ihre eigenen Chancen für die Wiederwahl in den Kongress schmälert. Auf der anderen Seite zeichnete sich jedoch schon in den vergangenen Tagen im Partei-Establishment eine stetig wachsende Bewegung in Richtung des Trump-Lagers ab. So erklärten etwa sieben Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus, um ihre Mehrheiten im Kongress zu verteidigen, müsse die Partei nun „hinter dem republikanischen Kandidaten zusammenfinden“.



Damit die Partei sich hinter ihrem Kandidaten vereint, muss aber auch der Kandidat mitmachen. Trump bleibt mit seinen Temperamentsausbrüchen und widersprüchlichen Positionen ein Frontmann mit vielen Unwägbarkeiten. Noch kurz vor dem Treffen mit Ryan hatte er in der „New York Times“ angekündigt, seinen Wahlkampfstil keinesfalls ändern zu wollen, schließlich sei er damit erfolgreich: „Die Leute mögen, wie ich es mache.“ (afp)