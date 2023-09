Washington -Am Ende einer der schlimmsten Wochen ihres Wahlkampfs bediente sich Hillary Clinton einer bewährten Methode. Sie ging zum Angriff über. Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten rückte ihren Kontrahenten Donald Trump in die Nähe von Rassisten. Ein Mann, der lange Zeit rassistische Diskriminierungen von sich gegeben habe, der düstere Verschwörungstheorien auf der Basis von Berichten in Revolverblättern und den Tiefen des Internets pflege, „sollte niemals unsere Regierung führen oder den Befehl über unser Militär haben“, sagte Clinton während eines Auftritts in Nevada.

Das brachte ihr schöne Schlagzeilen ein und lenkte nebenbei auch noch für kurze Zeit von den eigenen Problemen ab, mit denen sich die Ex-Außenministerin herumschlagen muss. Die E-Mail-Affäre ist wieder aufgeflammt und gibt wiederum Trump die Gelegenheit, Clinton anzugreifen, um von seinen Problemen abzulenken.

„Schlimmer als Watergate“

Der New Yorker Immobilienmilliardär fackelte nicht lange und sagte, die Affäre, die Clinton seit gut anderthalb Jahren am Hals hat, sei „schlimmer als Watergate“. Der Verweis auf den Skandal, der in den 70er Jahre den republikanischen Präsidenten Richard Nixon zu Fall brachte, taugt in den USA auch heute noch als Aufreger. Vor allem die vom Ehemann der Kandidatin, Ex-Präsident Bill Clinton, gegründete Clinton-Stiftung sei „eine kriminelle Unternehmung“, ließ sich Trump vernehmen.

Grund für die Attacken sind Vorwürfe, dass Clinton als Außenministerin Staatsgeschäfte mit Stiftungsgeschäften vermischt haben soll. Bekannt war bereits, dass die Präsidentschaftskandidatin in ihrer Zeit als Chefdiplomatin von 2009 bis 2013 alle dienstlichen Mails über einen privaten Server laufen ließ. Monatelang ermittelte die Bundespolizei FBI, ob Clinton damit die Sicherheit Amerikas gefährdet hat. Das FBI fand letztlich keine Anhaltspunkte für eine Straftat, bescheinigte der demokratischen Politikerin jedoch ein Verhalten von „besorgniserregender Nachlässigkeit“. Das war im Juli. Es schien, als wäre Clinton noch einmal davon gekommen, zumal sie selbst beteuert hatte, den Behörden alle dienstlichen Mails von ihrem privaten Server ausgehändigt zu haben.

15 000 neue E-Mails

Doch jetzt tauchten 15 000 neue E-Mails auf, die in den kommenden Wochen nach und nach veröffentlicht werden sollen. Einige der Mails legen nach US-Medienberichten den Verdacht nahe, dass Spender für die Clinton-Stiftung leichteren Zugang zur damaligen Außenministerin erhalten hätten. In einem Fall soll es darum gegangen sein, einem britischen Fußballer zu einem Visum zu verhelfen. In einem anderen Fall wollte der U 2-Musiker Bono für ein Konzert eine Liveschaltung zur internationalen Raumstation ISS bekommen. In einem dritten Fall wollte ein Kronprinz aus Bahrain ein Vier-Augen-Gespräch mit Clinton.

Es gibt zwar bislang keine Belege, dass die Spenden für die Stiftung tatsächlich zu Audienzen bei Madame Secretary geführt haben. Es wird auch nicht damit gerechnet, dass klare Beweise auftauchen. Aber in der aufgeheizten Stimmung des US-Wahlkampfs ist allein die Tatsache, dass die E-Mails existieren, problematisch genug für Hillary Clinton.

Unehrlich, abgehoben, kühl?

Die Berichte verstärken nach Einschätzung selbst demokratischer Parteigänger den Eindruck, den viele Amerikaner von Clinton haben: Sie sei unehrlich, abgehoben, kühl, nicht vertrauenswürdig stehe an der Spitze einer Machtmaschine und sei bestenfalls das kleinere Übel im Vergleich zu Trump. Das aber könnte die Chancen gefährden, dass Clinton als erste Frau in der Geschichte der USA ins Weiße Haus einzieht.

Clinton selbst versuchte sich bislang in Schadensbegrenzung. Energisch wies sie alle Vorwürfe zurück, sich im Zweifel für die Stiftung ihres Mannes entschieden und nicht im Interesse des Staates gehandelt zu haben: „Da ist viel Rauch, aber kein Feuer.“ Auch erklärte Bill Clinton, er werde im Falle eines Wahlsieges seiner Frau die Leitungsebene der Stiftung verlassen. Doch das reichte bislang nicht aus, um die Kritiker zu besänftigen. Trumps Helfer rund um den neuen Wahlkampfchef Stephen Bannon werden sich auch in den kommenden Wochen nicht in Zurückhaltung üben. Der republikanische Kandidat selbst erklärte schon, die Clinton-Stiftung müsse sofort ihre Arbeit einstellen.

Und da sitzt in London auch noch Julian Assange. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks kündigte in einem TV-Interview an, vor der Wahl in 75 Tagen würden neue E-Mails aus dem Clinton-Fundus veröffentlicht.