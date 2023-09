Miami -Bei einer Wahlkampfveranstaltung des populistischen US-Geschäftsmanns Donald Trump hat ein weißer Anhänger des Republikaners einen schwarzen Demonstranten niedergeschlagen.

Ein Anhänger von Donald Trump schlägt auf einer Wahlkampfveranstaltung einen schwarzen Demonstranten nieder.

Der 78-Jährige sagte dabei, beim nächsten Mal „werden wir ihn wohl umbringen müssen“.

Der Täter wurde festgenommen, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Wie die Polizei in North Carolina dem örtlichen Fernsehsender Wral am Donnerstag sagte, wurde der 78-Jährige unter anderem wegen Körperverletzung angeklagt. Er hatte dem Demonstranten am Mittwochabend in Fayetteville mitten ins Gesicht geschlagen und gesagt, beim nächsten Mal „werden wir ihn wohl umbringen müssen“.

Täter wieder auf freiem Fuß

Der Täter wurde erst am Donnerstag festgenommen, nachdem sich Videos des Vorfalls im Internet verbreiteten. Laut dem Fernsehsender CNN wurde er nach der Zahlung einer Kaution von 2500 Dollar (etwa 2275 Euro) wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Opfer, der 26-jährige Rakeem Jones, sagte der „Washington Post“, der Schlag habe ihn völlig unvorbereitet getroffen.

Jones befand sich in einer Gruppe von Demonstranten, die von Ordnern aus dem Saal geführt wurden, als der 78-Jährige zuschlug. Rakeem sagte dem Blatt, sein Besuch der Wahlkampfveranstaltung sei „ein soziales Experiment“ gewesen. Trump, Favorit im Rennen der Republikaner um die Präsidentschaftsbewerbung, sorgt immer wieder mit rassistischen und islamfeindlichen Aussagen für Empörung. (afp)