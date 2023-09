Berlin -US-Präsident Donald Trump legt im Handelsstreit kräftig nach: Seine Regierung prüft, Einfuhrzölle auf Autos zu verhängen. Weil der Absatz in den USA relativ gering ist, sind aber auch drastische Zölle für die deutschen Autobauer verkraftbar. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie hart treffen potenziell höhere US-Einfuhrzölle die deutschen Autobauer?

Die Zölle werden Volkswagen, BMW und Daimler zwar wehtun, aber die Schmerzen werden sich in Grenzen halten. Das gilt auch dann, wenn die denkbar härteste Version umgesetzt wird: Wenn für importierte Autos ein Aufschlag von 25 Prozent statt bislang 2,5 Prozent auf den Verkaufswert erhoben wird und wenn diese Zölle auch für Importe aus dem benachbarten Mexiko erhoben werden, wo alle deutschen Marken – bis auf Porsche – eigene Werke haben. Und wenn die Importe nicht mit den Exporten von Autos verrechnet werden, die in den US-Werken der Konzerne gefertigt werden.

Wie wichtig ist der US-Markt generell für die Autobauer?

Neben der EU ist für die Autobauer China der mit Abstand wichtigste Markt. Volkswagen verkauft dort 40 Prozent seiner Fahrzeuge. Bei BMW und Daimler sind es jeweils rund 30 Prozent. In die USA verkaufen die beiden Konzerne zehn Prozent ihrer Autos. Volkswagen liegt sogar deutlich unter der Zehn-Prozent-Marke. Insgesamt wurden laut Autolobby VDA im vorigen Jahr knapp 500000 Autos in die USA exportiert, ein Viertel weniger als 2013. Zudem sind die Wachstumschancen auf dem US-Markt gering, er gilt als gesättigt.

Wie groß ist das Engagement der deutschen Autobranche in den USA?

Die Fertigung ist von 180000 Fahrzeugen (2013) auf 804000 im vorigen Jahr hochgeschraubt worden. Davon wurden 430000 exportiert. Auch nach Deutschland. BMW führt aus den USA mehr Fahrzeuge aus, als es einführt. In der Branche ist davon die Rede, dass die US-Regierung Im- und Exporte miteinander verrechnet – für BMW müsste es dann sogar Gutschriften geben,

Wie sieht es für die Zulieferer aus?

Nicht nur Bosch und Conti, sondern auch viele kleinere Zulieferer sind in den USA tätig. Sie beliefern auch US-Autobauer und asiatische Firmen, die in den USA Werke betreiben. Doch der allergrößte Teil der Komponenten wird von US-Ablegern der Zulieferer hergestellt. Die Auswirkungen von Strafzöllen dürften sich deshalb stark in Grenzen halten.

Können deutsche Autobauer Strafzölle umgehen?

Das wäre möglich, wenn die USA mit Mexiko Sonderkonditionen aushandeln – unklar ist, ob dies eine Option ist. Gäbe es Ausnahmen für Mexiko, könnten deutsche Marken – mit Ausnahme von Porsche – Fertigung von Deutschland in ihre dortigen Werke verlagern.

Welche Auswirkungen auf die Gewinne werden erwartet?

Sie dürften im geringen Maß schrumpfen. In die USA werden weitgehend Luxusfahrzeuge exportiert. Offen ist, wie die wohlhabende Kundschaft auf Preiserhöhungen reagiert. Autobauer können die Aufschläge teilweise abfedern, indem sie die Grundpreise senken. Das könnte den Absatz stabilisieren. Aber die Gewinne würden dann schrumpfen.

Wie reagiert die Europäische Union auf die Ankündigung der Amerikaner?

Mit größtem Unverständnis. Es sei schwer vorstellbar, dass Auto-Einfuhren „irgendeine Art von Bedrohung für die nationale Sicherheit“ der Vereinigten Staaten darstellten, sagte Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen am Donnerstag in Brüssel. Außerdem verstießen derartige Zölle nach Auffassung der Europäer gegen die Regeln der Welt-Handelsorganisation WTO. Schon im Zuge des Konflikts um zusätzliche Zölle auf Stahl und Aluminium hatte die Europäische Union empört die Darstellung Trumps zurückgewiesen, dass Importe dieser Güter die Sicherheit der USA beeinträchtigten. Europa ist schließlich mit Amerika verbündet: Die meisten EU-Staaten sind zugleich Mitglied in der Nato.

Wie wollen die Europäer jetzt vorgehen?

Die EU setzt auf eine Doppelstrategie. Die Gemeinschaft hat ihrerseits zusätzliche Zölle auf US-Importe angekündigt, sollten die Abgaben auf europäische Stahl- und Aluminiumlieferungen tatsächlich in Kraft treten. Diese so genannten „Ausgleichsmaßnahmen“ sind auch bereits bei der WTO notifiziert. Geplant sind unter anderem zusätzliche Zölle auf US-Textilien, Motorräder und Whiskey. Zugleich suchen die Europäer weiterhin das Gespräch mit den Amerikanern. Die EU ist zu Absprachen über industrielle Standards und die gegenseitige Absenkung von Industriezöllen bereit, etwa für Autos. Beide Seiten sollen auch Zugang zu den jeweils anderen Märkten für öffentliche Beschaffung erhalten. Zudem stellen die Europäer den Amerikanern in Aussicht, künftig mehr verflüssigtes Erdgas aus US-Produktion zu beziehen.