Washington -Die Ware wird in lieblos aufgerissenen Kisten präsentiert. Bekannte Markenartikel sucht man vergeblich. Den ansonsten in den USA hochgeschätzten Service gibt es nicht. Trotzdem herrscht in der Aldi-Filiale im Nordosten der Hauptstadt Washington am Wochenende Hochbetrieb.

Ein Six-Pack „Holland Lager Beer“ für 5,99 Dollar oder eine Cantaloupe-Melone für 1,39 Dollar sind im Vergleich zu den anderswo fast doppelt so hohen Vergleichspreisen extrem günstig. Und die Schogetten für 1,29 Dollar schmecken immer noch besser als manche teure US-Schokolade.

Aldi schon lange auf dem amerikanischen Markt etabliert

Seit mehr als vier Jahrzehnten ärgert Aldi auf dem amerikanischen Markt mit seinen Niedrig-Angeboten den Platzhirschen Wal-Mart gewaltig. Nun wagt ein zweiter deutscher Discounter den Sprung über den Teich: Am Donnerstag will Lidl seine ersten Läden in Virginia, North Carolina und South Carolina eröffnen.

Es ist der Beginn einer Großoffensive und eines neuen Preiskampfs an den Supermarktkassen im Osten des Kontinents. Eine Milliarde Dollar hat Lidl nach eigenen Angaben ausgegeben, um den neuen Markt zu erschließen. Im Laufe eines Jahres sollen 100 Filialen eröffnet werden.

Zum Start überlässt Lidl nichts dem Zufall: Ein Spitzen-Sommelier hat aus 10.000 Gewächsen das Wein-Sortiment zusammengestellt, das Brot wird viermal am Tag in den Filialen frisch aufgebacken, und auf einer Aktionsfläche wird eine exklusive Kollektion des Supermodels Heidi Klum angeboten. Ähnlich wie Aldi verkauft Lidl rund 90 Prozent Eigenmarken, und die Inneneinrichtung der Läden ist spartanisch. Zumindest die Filiale bei Fredericksburg in Virginia wirkt durch ihr hohe Glasfront und die moderne Architektur aber einladender als die Konkurrenz.

Eine Sorte Ketchup muss reichen

Beide deutsche Discounter verkaufen ihre Ware auf Flächen, die größer als in der Heimat sind, für amerikanische Verhältnisse aber immer noch sehr klein wirken. „Wenn man eine Flasche Ketchup kaufen will, muss man sich in vielen Supermärkten erst mal durch 24 Gänge kämpfen. Und dann gibt es 50 verschiedene Sorten. Wer braucht das? Das kann man konzentrieren“, erläutert Brendan Proctor, der US-Chef von Lidl, das Konzept.

Ein T-Bone-Steak für 6,99 $? Ein Plattenspieler für 39,99 $? Bin auf Einzelhandelsrecherche. More to come soon... :-) pic.twitter.com/REe9JVCozl — Karl Doemens (@Doppelgeist60) June 12, 2017

Die Idee ist für viele Amerikaner ungewohnt. Vor allem Geringverdiener finden die damit verbundenen Einsparungen aber attraktiv. Aldi betreibt inzwischen 1600 Märkte in den USA. Bis Ende des nächsten Jahres sollen es 2000 sein.

Obwohl Wal-Mart mit 4700 Niederlassungen in den USA deutlich größer ist, ärgern die deutschen Discounter den Marktführer mächtig. Unter dem Druck sowohl von Aldi & Co. wie dem Versender Amazon senkt der US-Riese derzeit seine Preise. Der Großteil des Sortiments soll künftig 15 Prozent günstiger sein als bei den Wettbewerbern. Gleichzeitig rüstet Aldi für den Wettkampf mit Lidl nach: In den kommenden fünf Jahren will die Kette, die zu Aldi Süd gehört, rund 3,4 Milliarden Dollar in den Ausbau und die Modernisierung seines Verkaufsnetzes stecken.

„Eines der größten Ereignisse im US-Einzelhandel“

Es wird also nicht einfach für Lidl, auf dem unbekannten Terrain Fuß zu fassen. Doch das Unternehmen hat sich drei Jahre lang auf den Schritt vorbereitet. Und die Umsätze der Billig-Discounter, zu denen Lidl und Aldi gehören, sollen nach Schätzungen von Branchenexperten in den USA bis 2020 jährlich zehn Prozent zulegen. Vor diesem Hintergrund sei der Auftritt von Lidl „eines der größten Ereignisse im US-Einzelhandel“, prophezeit Mike Pagila vom Branchenanalysten Kantar Retail.

„Man nimmt uns ernst“, hat auch Lidl-Vorstandschef Jesper Hojer festgestellt. Die Expansion des ansonsten wenig mitteilsamen Unternehmens aus Neckarsulm über den großen Teich wird keinesfalls von Abenteuerlust getrieben. Vielmehr will Lidl bewusst in neuen Märkten wachsen. Nach Berichten von Branchendiensten arbeitet Dieter Schwarz, der Eigentümer der Handelsketten Lidl und Kaufland, im Verborgenen daran, den größeren Erzrivalen Aldi vom Discounter-Thron zu stoßen. Das ist kaum möglich, ohne Aldi in seinem Bollwerk USA anzugreifen.

Ein Problem freilich muss der Discounter noch lösen. Der Name „Lidl“ stellt viele Amerikaner vor große Schwierigkeiten. „Man spricht es lee-duhl aus“, hat die Washington Post ihren Lesern mitgeteilt. Das Unternehmen könnte vielleicht auch eine Eselsbrücke nutzen: Lidl klingt ganz ähnlich wie das englische „needle“. Das heißt: die Nadel.