Berlin -Der Kontrast könnte gar nicht größer sein. Drei Tage lang ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seinem Staatsbesuch in den USA hofiert und gefeiert worden – von US-Präsident Donald Trump, vom amerikanischen Kongress und von der dortigen Öffentlichkeit. Es war eine bombastisch inszenierte Visite, die nicht nur dem Besucher Macron, sondern auch dem Gastgeber Trump sichtlich Freude bereitete.



An diesem Freitag wird ein weiterer wichtiger Partner in Washington empfangen. Es handelt sich um Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Durch den Hintereingang wird sie das Weiße Haus nicht betreten müssen. Aber verglichen mit dem Pomp der Macron-Visite ist das Arrangement auffällig bescheiden: Nur zweieinhalb Stunden wird sich Merkel am frühen Freitagnachmittag in Trumps Dienstsitz aufhalten. Das muss reichen für ein Gespräch unter vier Augen, eines in größerer Runde mit den Beratern und eine Pressekonferenz.



Männer wie Trump nehmen Frauen nur bedingt ernst

Spätestens seit dieser Woche dürfte klar sein, wen der Narzisst im Weißen Haus als seinen wichtigsten Ansprechpartner in Europa betrachtet. Nicht die kühl-distanzierte Frau aus Berlin, sondern seinen neuen Männerfreund aus Paris. Wobei man Merkel zugutehalten muss, dass Leute vom Schlage Trumps Frauen ohnehin nur bedingt ernst nehmen. Das ist ein Problem, das auch die britische Premierministerin Theresa May im Umgang mit Trump haben dürfte.



In Merkels direktem Umfeld werden sie dieser Tage ziemlich schnippisch, wenn das Gespräch auf den Kontrast zwischen dem pompösen Washington-Besuch Macrons und der Kurzvisite der Kanzlerin kommt. Es sei nicht sinnvoll, die Bedeutung von Besuchen nach deren Dauer zu bemessen, heißt es dann. „Die Vereinigten Staaten und Deutschland sind enge Verbündete.“ Viel lieber wird eine andere Geschichte erzählt: Merkel und Macron seien als „Tandem“ zu sehen, sagt etwa der neue Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU). Man könne die Treffen der beiden europäischen Staatslenker mit Trump nicht getrennt voneinander betrachten.



Merkel und Macron: Repräsentanten der EU

Ganz falsch ist das nicht: Denn diverse Themen, die Macron in den USA besprach, wird auch Merkel wieder aufgreifen. Wenn französische Präsidenten oder deutsche Bundeskanzler durch die Welt reisen, sind sie ja nicht nur als Repräsentanten ihrer eigenen Länder unterwegs. Sondern immer auch als Emissäre der Europäischen Union.



Ein ganz heikles Thema in den europäisch-amerikanischen Beziehungen sind gerade die zusätzlichen Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, die die USA Ende März verhängt hatten. Trump glaubt, auf diese Weise die heimischen Produzenten stärken und verlorengegangene Industrie-Jobs zurückholen zu können. Die Europäer sind vorläufig von den Zöllen ausgenommen. Allerdings nur noch bis Ende dieses Monats. Die EU-Staaten fordern, dass diese Ausnahmen dauerhaft gelten sollen.



Deutsche Regierungskreise zeigten sich am Donnerstag skeptisch, dass sich Trump in diese Richtung lenken lässt. „Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen“, hieß es in Berlin. Das kann natürlich auch Erwartungsmanagement sein: Bleibt Trump bei seiner bisherigen Position, kann niemand Merkel einen Vorwurf machen. Bewegt er sich, steht die Kanzlerin nach ihrem Besuch als Präsidenten-Bändigerin da. Die Deutschen sind jedenfalls bereit, die Industriezölle mit den USA neu zu verhandeln. In Brüssel wird überlegt, ob sich der Zollstreit womöglich nutzen lässt, um einen neuen Anlauf für ein transatlantisches Handelsabkommen zu nehmen. Die EU-Staaten wollen in den kommenden Wochen eine gemeinsame Position dazu entwickeln.



Frist bis 12. Mai

Ein weiteres Thema, bei dem Merkel nachsetzen wird, ist das Atomabkommen mit dem Iran aus dem Jahr 2015. Trump will es eigentlich aufkündigen. Am 12. Mai muss er aufgrund eines US-Gesetzes entscheiden, ob er die ausgesetzten Sanktionen gegen das Regime in Teheran wieder in Kraft setzt. Die Europäer wollen unbedingt an dem Abkommen festhalten. Macron hatte am Mittwoch zum Abschluss seines Washington-Besuchs deutlich gemacht, dass er mit einem Ausstieg der Amerikaner rechnet. Merkel wird noch einmal versuchen, Trump davon abzuhalten. Die Europäer hoffen auf einen Kompromiss: Das Abkommen soll bleiben. Aber in neuen Verträgen mit dem Iran sollen sein Raketenprogramm und seine Rolle in regionalen Konflikten – also insbesondere in Syrien – thematisiert werden.



Zur Sprache kommen dürften bei Merkels Besuch auch das umstrittene Gaspipeline-Projekt Nordstream 2 durch die Ostsee und die deutschen Verteidigungsausgaben, welche nach Trumps Auffassung viel zu gering sind. Die Kanzlerin wird argumentieren, dass die Pipeline keineswegs die deutsche Abhängigkeit von russischem Erdgas erhöhen werde und Deutschland selbstverständlich zu seinen Zusagen im Rahmen der Nato stehe.



Das war’s dann auch schon: Rein ins Weiße Haus und wieder raus. Noch am Freitag will Merkel zurück nach Berlin fliegen.