Boston -Eine 22 Jahre alte Enkelin des ehemaligen US-Senators Robert „Bobby“ Kennedy (1925-1968) ist tot. Saoirse Kennedy Hill sei auf dem Familienanwesen in Hyannis Port im Bundesstaat Massachusetts gestorben, berichteten US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Angehörige, das Umfeld der Familie und die Polizei. Die junge Frau sei noch mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber für tot erklärt worden. Die Polizei untersuche den Todesfall, bei dem niemand anwesend war, wie es hieß.

„Der Verlust unserer geliebten Saoirse hat unsere Herzen gebrochen. Ihr Leben war voller Hoffnung, Verheißung und Liebe“, sagte die Familie demnach in einer Mitteilung. Die junge Frau sei sozial engagiert gewesen und habe sich für Menschenrechte und die Stärkung von Frauen eingesetzt.

Saoirse Kennedy Hill war Enkelin von Robert F. Kennedy

Hill war das einzige Kind von Courtney Kennedy Hill, einer Tochter von Robert und Ethel Kennedy, und ihrem Mann Paul Michael Hill. Der Ire hatte 15 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen, nachdem er fälschlich in Verbindung mit mehreren Anschlägen der irischen Untergrundorganisation IRA verurteilt worden war. Er wurde später von den Vorwürfen freigesprochen. Saoirse Kennedy Hill hatte den Berichten zufolge einen Teil ihrer Kindheit in Irland verbracht.

Mit der 22-Jährigen starb ein weiteres Mitglied des von Tragik umwehten Kennedy-Clans frühzeitig. Hills Großvater Robert Kennedy fiel während des Vorwahlkampfes um die Präsidentschaft 1968 in Los Angeles einem Attentat zum Opfer. Fünf Jahre zuvor war sein älterer Bruder und damalige Präsident John F. Kennedy bei einer Fahrt durch Dallas/Texas ermordet worden. Im Juli 1999 starben der Präsidentensohn John F. Kennedy Junior, seine Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy und deren Schwester Lauren Bessette bei einem Flugzeugabsturz vor der Ostküste der USA. (dpa)