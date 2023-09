Berlin -Die Bundesregierung hat die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Nordkorea über Nacht erwischt. Und ganz offenkundig ist die Sorge groß: Gleich mehrere Minister und die Bundeskanzlerin forderten die beiden Länder am Mittwoch zur Mäßigung auf.



Am schärfsten formulierte der oberste Diplomat des Landes, Außenminister Sigmar Gabriel (SPD): „Die Lage ist wirklich ernst. Ein weiteres Säbelrasseln wird uns hier sicher nicht weiterhelfen“, sagte sein Sprecher Martin Schäfer. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sprach von einer besorgniserregenden Eskalation und forderte China auf, Nordkorea zu beschwichtigen. China sei das einzige Land, das in Nordkorea Einfluss habe, sagte sie.

Das sieht man im Kanzleramt offenbar nicht ganz so. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer forderte neben China auch Russland auf, seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen. In der Konfliktbewertung formulierte Demmer im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorsichtiger als die Minister. Das Ziel der Bundesregierung sei es, militärische Konflikte zu vermeiden, sagte sie. Den US-Präsidenten Donald Trump, der Nordkorea aggressiv gedroht hatte, nahm Demmer in Schutz: „Ohne die Aufrüstung Nordkoreas wäre es nicht zu der Äußerung Trumps gekommen.“

Diplomaten bleiben in Pjöngjang

Seine Diplomaten will das Auswärtige Amt trotz der Eskalation nicht abziehen. Man werde „solange es irgendwie geht, den diplomatischen Kontakt aufrecht erhalten“, sagte Außenamtssprecher Schäfer. Es gebe zwar eine sehr begrenzte Bewegungsfreiheit für die Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang.



Allerdings sei Deutschland der letzte westliche Staat mit einer diplomatischen Vertretung in dem streng abgeschirmten Land. Die Anwesenheit vor Ort helfe dabei, die Lage besser einzuschätzen. Er verwies darauf, dass Drohungen, Beschimpfungen und Beleidigungen wie es sie nun von Seiten der nordkoreanischen Regierung gebe, auch anderswo oft innenpolitische oder parteipolitische Hintergründe hätten.

Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz reagierte auf den Konflikt: man dürfe sich nicht von Nordkoreas Drohungen provozieren lassen, sagte er.



Die nordkoreanischen Streitkräfte haben den USA mit einem Raketenangriff auf die US-Pazifikinsel Guam gedroht. US-Präsident Donald Trump warnte, den Drohungen werde „begegnet mit Feuer, Wut und ... Macht, wie die Welt es so noch nicht gesehen hat“.