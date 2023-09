Berlin -Als die Vollversammlung der Vereinten Nationen vor wenigen Tagen über den Status von Jerusalem abgestimmt hat, war die Aufregung groß. Noch nie standen die Vereinigten Staaten so isoliert da wie nach diesem fast einhelligen Nein zu ihrer Forderung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.

Aus deutscher Sicht besonders bemerkenswert, und dennoch wenig beachtet, aber war dies: Die Bundesrepublik hat sich an der Isolation beteiligt und sich dabei von zwei Dogmen der (west-) deutschen Außenpolitik der letzten 60 Jahre verabschiedet. Ihr Botschafter votierte im höchsten Gremium der Weltgemeinschaft offen gegen die USA und Israel. Das ist ein tiefer Einschnitt in ihre außenpolitische Tradition. Viele Jahrzehnte galt die enge Freundschaft zu den USA als eine Art Grundgesetz bundesdeutscher Politik, und den Schutz Israels hat die Bundeskanzlerin oft einen Teil der deutschen Staatsräson genannt. Von beiden Grundsätzen war bei dieser Abstimmung nichts mehr zu erkennen.

Trump hat die Europäer mit seiner Entscheidung geeint

In ähnlichen Situationen hat sich die deutsche Delegation in der Vergangenheit, oft wider besseres Wissen in der Sache, der Stimme enthalten, um sich nicht gegen die USA oder Israel stellen zu müssen. Dieses Mal votierte sie nun nicht nur gemeinsam mit der absoluten Mehrheit der übrigen Mitgliedsstaaten, sondern vor allem gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien und den meisten anderen Ländern der EU. Das zeigte eine sonst selten zu erkennende europäische Gemeinsamkeit, die zu Hoffnung Anlass gibt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das ist auch der entscheidende Unterschied zu jenem spektakulären „Nein“, mit der die rot-grüne Bundesregierung sich 2003 gegen die USA und ihre Kriegspläne im Irak wandte und damit erstmals die unbedingte Solidarität mit der amerikanischen Regierung aufkündigte. Damals verstanden es US-Präsident George W. Bush und seine Leute immerhin noch, die Europäer zu spalten. Seinem Nachfolger Donald Trump ist nun das Gegenteil gelungen: Er hat die Europäer zumindest in diesem einen Punkt geeinigt, in dem es nur vordergründig um Jerusalem ging.

USA als entscheidender Partner um China die Stirn zu bieten

Dahinter steckt die Frage, ob bewährte Prinzipien der internationalen Beziehungen wie der Multilateralismus, das Völkerrecht und die universelle Gültigkeit der Menschenrechte noch Bestand haben sollen. Donald Trump und seine Gefolgschaft ziehen sie bedenkenlos in Zweifel, wenn sie finden, sie ständen aktuellen amerikanischen Interessen im Wege. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig für die Europäer, Kontakte mit jenen Kongresspolitikern, Bundesstaaten und Organisationen in den USA zu pflegen, die in Opposition zu dem „America First“-Kurs des Präsidenten stehen und weiter die globale Verantwortung der USA verstehen. Es wird auch eine Zeit nach Trump geben und es kommt darauf an, dann an bewährte transatlantische Traditionen anknüpfen zu können.

Selbst wenn diese Bindungen aufgrund der gesellschaftlichen Wandlungen der USA schwächer werden, die Vereinigten Staaten bleiben der entscheidende Partner Europas wenn es darum geht, der aufstrebenden Großmacht China die Stirn zu bieten. Die chinesische Methode, die autoritäre politische Herrschaft einer Einheitspartei mit marktwirtschaftlichen Strukturen und einem globalen Machtanspruch zu verbinden, ist erfolgreich und eine echte Bedrohung für das westliche Modell demokratischer, liberaler Gesellschaften.

Um dagegen anzukommen, müssen nicht nur die USA möglichst bald wieder aufhören, sich vor allem mit sich selbst zu beschäftigen. Das gleiche gilt für die EU, die bislang kaum in der Lage ist, gemeinsame außenpolitische Interessen ihrer Mitglieder zu definieren, geschweige denn, sie durchzusetzen. Nur so aber werden die USA und Europa in Zukunft in der Lage sein, ihr Gesellschaftsmodell und seine Strahlkraft bewahren zu können.

Gemeinsam mit Frankreich die Beziehung zur USA definieren

Dass dazu auch Reformen des europäischen Zusammenlebens nötig sind, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den vergangenen Monaten vielfach eindrucksvoll dargelegt. Die Reaktionen aus Deutschland sind mau, auch mangels einer handlungsfähigen Regierung. Warum aber bleibt der Bundestag eigentlich so untätig? Die europafreundlichen Fraktionen könnten zum Beispiel eine hochrangige Delegation nach Paris schicken und mit ihren Kollegen in der Nationalversammlung oder auch mit Macron wenigstens einmal die Debatte darüber beginnen, wo und wie die beiden Länder dazu beitragen können, dass Europa menschenfreundlicher, gerechter und eben auch außenpolitisch handlungsfähiger wird. Das wäre ein konstruktiver Beitrag zu irgendwann beginnenden Koalitionsverhandlungen, die sich ja auch mit den künftigen europäischen Verhältnissen und den Beziehungen zu den USA befassen müssen.

Die USA haben viel von ihrem Nimbus als Sehnsuchtsland vieler Deutscher verloren. Aber gerade ein nüchterner Blick auf diese Beziehungen zeigt, wie wichtig sie bleiben. Und dazu gehört dann auch ein Nein in der UN-Vollversammlung, wenn es nötig ist.