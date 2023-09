New York -Mindestens vier Menschen sind am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) in New York durch Schüsse getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich. Polizeichef Dermot Shea gab das Alter der Opfer mit 32 bis 49 Jahren an.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Schüsse im Stadtteil Brooklyn in einem illegalen Club für unerlaubtes Glücksspiel fielen. In der Einrichtung seien mehrere Waffen und Spielkarten gefunden worden, gab die Polizei auf einer Pressekonferenz bekannt. Nach Schätzungen hätten sich mindestens 15 Menschen in dem Raum befunden. Über mögliche Festnahmen machten die Beamten zunächst keine Angaben. (afp/dpa)