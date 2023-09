Kingston -Sprint-Superstar Usain Bolt (30) freut sich schon auf ausgedehnte Besuche beim Oktoberfest in München in der Zeit nach seiner Karriere. In der Vergangenheit sei der Jamaikaner „immer nur in einem Zelt“ gewesen, sagte er der Sport Bild: „In den nächsten Jahren will ich in mehrere Zelte und auch mehr Biersorten ausprobieren.“ Das habe er den „hübschen Sprechstundenhilfen“ seines Leibarztes Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt versprochen.



Nach der WM 2017 in London will der dreifache Olympiasieger seine Karriere beenden.

Anschließend will er häufiger das Oktoberfest in München besuchen.

Wenn Bolt nach der WM 2017 in London seine Laufbahn beendet, will der neunmalige Olympiasieger seinem Sport erhalten bleiben. „Ich weiß, dass die Leichtathletik Hilfe braucht. Und ich helfe gerne“, sagte Bolt, der in Rio sein angestrebtes goldenes Triple-Triple perfekt gemacht hatte: „Ich bin es gewohnt als Botschafter zu fungieren.“



Bolt schließt Olympia 2020 kategorisch aus

Der schnellste Mann der Welt hatte mehrmals bekräftigt, dass er bei der WM in London sein letztes Rennen bestreiten wolle. Auch das Comeback von US-Schwimmstar Michael Phelps, der in Rio noch fünfmal Olympiasieger wurde, sei da kein Vorbild. „Sein Schwimmen kann man nicht mit meinem Laufen vergleichen“, begründete Bolt. (dpa/sid)