Smoothies gibt es normalerweise in Sorten wie Kirsche, Erdbeer oder Mango. Das Bonner Unternehmen „True Fruits“ hat nun aber die Sorte „Vagina“ in den Handel gebracht – so lautet jedenfalls die Aufschrift auf der Flasche. TV-Star Daniela Katzenberger zeigt sich in einem Facebook-Post begeistert über den Vanille-Apfel-Banane-Mix.

Rewe schmeißt Smoothie aus dem Sortiment

Doch so erfreut wie die „Katze“ sind längst nicht alle: Wie das Branchenmagazin „W und V“ berichtet, hat die Handelskette Rewe das Getränk aus den Regalen genommen. Gegenüber dem Fachblatt erklärt der Unternehmenssprecher den Rauswurf folgendermaßen: „Wir sind der Meinung, dass die Aufschrift „Vagina“ nichts mit der Produkt- beziehungsweise Kundeninformation auf einem Lebensmittelartikel zu tun und hat insofern dort auch nichts zu suchen.“

True Fruits für ungewöhnliche Werbemaßnahmen bekannt

True Fruits hat schon in der Vergangenheit mit ungewöhnlichen Werbemaßnahmen für Kritik gesorgt. Zuletzt ging es um eine Plakat-Kampagne in Österreich, auf der Smoothie-Flaschen in den Farben der Deutschlandflagge zu sehen waren, betitelt mit Slogans wie „Noch mehr Flaschen aus dem Ausland“ und „Bei uns kannst du kein braun wählen“. Das Bild von einer einzelnen schwarzen Flasche wurde betitelt mit „Schafft es selten über die Grenze“. Die Werbe-Aktion wurde von vielen als subtiles rassistisches Statement bewertet, wogegen sich das Unternehmen jedoch vehement wehrt: Man habe mit der provokanten Aktion auf Fremdenfeindlichkeit aufmerksam machen wollen.

Die Flasche von True-Fruits hat jetzt schon auf jeden Fall Sammlerwert, berichtet „W und V“. Auf Ebay und Ebay Kleinanzeigen würden Verkäufer das Produkt zu horrenden Preisen anbieten: 50 Euro für eine leere Flasche. (chs)