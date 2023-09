Bernau/Königs Wusterhausen -Da will man einfach nur diesen 14. Februar rumbekommen, ahnt nichts Böses und dann das. Einen unerwünschten Valentinsgruß erhielt eine 33-Jährige in Bernau. Als die Frau in der Nacht zum Sonntag in ihr Auto steigen wollte, war die Frontscheibe mit einem Plakat mit der Aufschrift „Happy Valentinstag“ zugeklebt, wie die Polizei berichtete. Zudem war der Wagen mit Rosen gefüllt. Als Spender wurde der 36-jährige Ex-Liebhaber der Frau ermittelt, der sich mit dem Blumengruß ordentlich in Unkosten gestürzt habe, so die Polizei.



Doch gefreut hat sich die Frau offenbar gar nicht über den Gruß vom Ex-Lover. Die Frau sei "ziemlich aufgebracht gewesen", berichtete ein Polizeisprecher. Sie erstattete Anzeige gegen den liebestollen Ex-Freund. Gegen ihn wird nun wegen Stalkings ermittelt.

Rosenkavalier räumt Blumenladen aus

Einen erhöhten Rosenbedarf scheinen auch mehrere unbekannte Rosenkavaliere in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald) gehabt zu haben. Sie sind in der Nacht zum Sonntag in einen Blumenladen in der Kleinstadt eingebrochen. Dabei ließen die liebestollen Robin Hoods sämtliche Rosen aus der Kühleinrichtung des Blumengeschäfts mitgehen, wie die Polizei berichtete. Dabei seien 140 rote und 10 weiße Rosen erbeutet worden. Dass es kein normaler Einbruch war, zeigte sich auch an der Art der Beute. Andere Blumen ließen die Rosenkavaliere links liegen. Die Polizei schätzt den materiellen Schaden auf 450 Euro. Noch schlimmer jedoch: Alle ehrlichen Partner mussten deswegen anderswo Blumen für ihre Liebsten besorgen müssen, hieß es im Polizeibericht. PA/dpa