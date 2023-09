Mainz -Der Mainzer Bischof Karl Lehmann ist mit Einwilligung des Vatikans zum 80. Geburtstag aus dem kirchlichen Dienst ausgeschieden. Papst Franziskus nahm das Rücktrittsgesuch des Bischofs an, wie der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, am Montag in Mainz mitteilte. Der ehemalige langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hatte aus Altersgründen darum gebeten, seinen Dienst für die rund 740 000 Katholiken des Bistums in Hessen und Rheinland-Pfalz zu beenden. Offiziell wollte der Vatikan den Beschluss am Mittag bekannt geben.

Damit ist das traditionsreiche Amt des Mainzer Bischofs vakant. Die Suche nach einem Nachfolger mit einem komplexen Wahlverfahren mit Beteiligung des Vatikans und des Mainzer Domkapitels könnte sich durchaus ein Jahr hinziehen. Auch die Nachbardiözese Limburg hat derzeit keinen Oberhirten.

Kardinal Lehmann gilt als einer der prominentesten Katholiken in Deutschland. Mit seinem Rückzug endet eine Ära: 33 Jahre lang war er Bischof, seit 53 Jahren ist er Priester. Prominente und Weggefährten nahmen am Pfingstmontag an einem Festgottesdienst zu Lehmanns 80. Geburtstag im Mainzer Dom teil. (dpa)