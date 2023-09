Vor 22 Jahren beschloss der Australier Greg Wilkinson, sein Haus zu renovieren. Bevor er eine neue Wand hochzog, versteckte er dort aber noch einen Brief in der Hoffnung, dass er in ferner Zukunft gefunden würde.

„Dieser Brief wurde am 15. April 1995 in die Wand gepackt. Es regnet wie aus Eimern, also ein guter Tag zum Renovieren”, schreibt er. Wilkinson ging davon aus, dass der Brief nicht vor 2060 gefunden wird.

Allerdings hat ihn schon jetzt ein Handwerker entdeckt, der den kuriosen Fund auf Facebook teilte. Das Besondere an dem Brief: Wilkinson schreibt auch, was er von der Zukunft erwartet.

Brief enthält präzise Vorhersagen

Und einige der Vorhersagen sind überraschend präzise. So prognostiziert er etwa einen „Heiligen Krieg“, den Muslime im Rahmen ihrer Religion starten werden: „Der Islam wird das nächste ideologische Problem“.

Auch Chinas Aufstieg zur wirtschaftlichen Großmacht sieht er kommen. Und warnt seine Landsleute: „Unsere einzige Verteidigungschance ist es, sie zu verstehen. Wir würden keinen Krieg gegen sie gewinnen”.

Aber nicht alle Vorhersagen sind so negativ. Australien wird immer ein guter Platz zum Leben bleiben, glaubt Wilkinson: „Die Welt wird uns beneiden, egal was passiert.”

Ob der Fund tatsächlich echt ist und der Brief wirklich 22 Jahre alt, wurde noch nicht geklärt. Sollte es so sein, ist das eine beeindruckend akkurate Prognose. (lan)

Dieser Artikel erschien zuerst beim Express.