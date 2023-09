Karlsruhe -Wird die NPD verboten oder nicht? Diese Frage ist in den letzten Wochen zunehmend in den Hintergrund getreten. Denn Peter Richter, der NPD-Anwalt, hatte für die mündliche Verhandlung, die am Dienstag in Karlsruhe begann, einige „Knaller“ angekündigt.

Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich seit Dienstag mit dem Verbot der NPD

Zum Verfahrensauftakt kann die Partei nur vage Zweifel säen an einem möglichen Verbot

Würde er ein aktives NPD-Vorstandsmitglied als V-Mann des Verfassungsschutzes enttarnen? Dann wäre das Verbotsverfahren geplatzt. Denn es gab die klare Karlsruher Vorgabe, dass die NPD-Vorstände während dieser für die Partei existenziellen Phase nicht ausgespäht werden dürfen.

Sollte die NPD beweisen können, dass Belege für ihre Verfassungswidrigkeit von V-Leuten stammen? Dann wäre sofort wieder die Frage aufgekommen, ob man dem Verfassungsschutz überhaupt glauben kann. Schließlich hatten alle Ämter in Bund und Ländern genau dies ausgeschlossen. Alle Innenminister hatten mit ihrer Unterschrift dafür gebürgt.

Peter Richter gab sich redlich Mühe, Zweifel zu säen. „Wer kann garantieren, dass Weisungen an den Verfassungsschutz auch umgesetzt werden“, fragte er. „Als das Parteiprogramm der NPD beschlossen wurde, waren neun V-Leute anwesend. Vielleicht haben sie das Programm durch Änderungsanträge verschärft?“, mutmaßte er. „Wir wissen, dass die NSA alle Deutschen überwacht, möglicherweise hat die NSA ihr Wissen über die NPD-Prozessstrategie an die deutschen Sicherheitsbehörden weitergegeben“, unkte der Anwalt.

Die Verfassungsrichter waren sichtlich enttäuscht. „Und diese Mutmaßungen sollen ausreichen, das Verfahren zu stoppen?“, fragte Peter Müller, der federführende Richter. Da packte der NPD-Anwalt doch noch ein Knallerchen aus. Die Wuppertaler Polizei habe im Juli 2015 zwei Frauen, die dem NPD-Landesvorstand angehören, über Tage hinweg observiert. Den Hintergrund wisse die Partei auch nicht, aber der Vorfall zeige, dass die Partei auch während des Verbotsverfahrens mit einer Ausforschung rechnen müsse.

Zwei Richter schon abgelehnt

Unruhe kam auf. Die Richter tuschelten. Die Rechtsvertreter des Bundesrats kannten den Fall nicht. Da traf es sich gut, dass es schon halb zwei Uhr war. Andreas Voßkuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, rief die Mittagspause aus. Der Knaller entpuppte sich als nasser Knallfrosch. Nach schnell eingeholten Informationen der Wuppertaler Polizei galt die Überwachung einem gewalttätigen Rechtsextremisten, der im Juli 2015 aus dem Gefängnis entlassen wurde. Die Polizei wollte herausfinden, wo er nun wohnen wird. Deshalb beobachtete sie auch die Personen, die den Mann am Gefängnistor abgeholt haben, darunter die beiden NPD-Landesvorstandsmitglieder. Als die neue Adresse identifiziert war, endete die Überwachung und die Beteiligten wurden über die Ausforschung informiert. „Mit dem Verbotsverfahren hatte das überhaupt nichts zu tun“, betonte Christian Waldhoff, Vertreter des Bundesrats. „Es wirft eher ein bezeichnendes Licht auf die NPD.“

Zu Beginn des Verfahrens hatte NPD-Anwalt Peter Richter bereits zwei Verfassungsrichter, die früher Politiker waren, wegen möglicher Befangenheit abgelehnt. Peter Huber habe in seiner Zeit als Thüringer CDU-Innenminister ein NPD-Verbot gefordert. Und Peter Müller habe in seiner Amtszeit als saarländischer CDU-Ministerpräsident das Gedankengut der NPD als „ekelerregend“ bezeichnet.

Das Gericht lehnte beide Anträge ab. Politische Äußerungen aus einem früheren Amt hätten mit der jetzigen Aufgabe als Verfassungsrichter nichts zu tun. „Hier geht es um Rechtsfragen, nicht um politische Wertungen“, sagte Gerichtspräsident Voßkuhle.

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) begründete, warum die NPD verboten werden sollte. „Zwar besteht sicher nicht die Gefahr, dass die Partei demnächst die Demokratie in Deutschland beseitigen wird. Die NPD ist dennoch bedeutend und gefährlich, weil sie die Demokratie vor Ort gefährde.“ – Der Prozess soll noch bis Donnerstag laufen, das Urteil wird im Sommer erwartet