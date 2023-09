Berlin -Mit dem dritten Verhandlungstag endete am Donnerstag zunächst die mündliche Anhörung im NPD-Verbotsverfahren. Die Bundesländer wollen damit eine Auflösung der Nationaldemokratische Partei Deutschlands erreichen, weil sie sie für verfassungswidrig halten.

Wie geht es nach den drei Anhörungstagen nun im Verfahren weiter?

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts muss die Vorträge der drei Verhandlungstage bewerten. Innerhalb der nächsten sechs Wochen darf die NPD durch ihren Anwalt Peter Richter weitere Schriftsätze einreichen. Je nachdem, was für Erkenntnisse daraus hervorgehen, ist ein weiterer mündlicher Verhandlungstag möglich.

Wann ist mit einem Urteil zu rechnen?

In der Regel dauert es mehrere Monate, bis das Bundesverfassungsgericht nach einer mündlichen Verhandlung ein Urteil fällt.

Hat sich in den drei Verhandlungstagen ein Trend dafür gezeigt, wie die Chancen auf ein NPD-Verbot stehen?

Prozessbeobachter bezweifeln, dass die an den drei Verhandlungstagen vorgebrachten Argumente für ein NPD-Verbot ausreichen. Das lassen auch die Nachfragen der acht Richter des Zweiten Senats ahnen, die sie am Donnerstag an die Vertreter der klageführenden Bundesländer richten: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) für den Westen Deutschlands und Lorenz Caffier (CDU, Mecklenburg-Vorpommern) für den Osten.

Das Problem: Nicht die Gesinnung der Partei ist ausschlaggebend, es muss tatsächlich Gefahr von ihr ausgehen. Ob die Kläger das am dritten Verhandlungstag belegen konnten, scheint fraglich.

Welches Bild von der Gefahr, die von der NPD noch ausgeht, hat sich ergeben?

Das Verfassungsgericht zitierte NPD-Schriften und Internetbeiträge, in denen etwa eine ethnische Trennung in Schulen gefordert wird, sowie der Wunsch, dass alle Nicht-Deutschen des Landes verwiesen werden sollen.

Integration wird als „Völkermord“ beschrieben. Der für das Verfahren zuständige Berichterstatter Peter Müller zitierte aber auch ausführlich aus aktuellen Verfassungsschutzberichten der Länder, die das Bild einer finanziell klammen, kaum handlungsfähigen Partei im Niedergang zeichnen.

Die NPD sei in weiten Teilen Deutschlands weitgehend inaktiv, nicht aktionsfähig oder gar bedeutungslos sei. Vom Eindruck eines Rechtsrucks in der Gesellschaft , der durch die Flüchtlingsdebatte entsteht, hat die NPD im Gegensatz zur AfD nicht profitiert.

Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle warf ein, die NPD halte auch in den Kommunalparlamenten deutschlandweit nur 0,15 Prozent aller Mandate. Es habe stärkere Zeiten gegeben, sagte Müller, „trotzdem hat man kein Verbot beantragt – warum jetzt?“ Der Ex-Vorsitzende der NPD, Holger Apfel, sagte, die NPD sei heute nur noch ein „Popanz, der nicht ernst zu nehmen ist“

Wie agierte die NPD selbst vor Gericht?

Entgegen ihrer Ankündigung brachte die Partei auch am dritten Tag überraschend wenig Trickreiches zu ihrer Verteidigung vor. NPD-Anwalt Peter Richter (30) zeigte sich als juristisch sattelfest und folgte allen Regeln des Gerichts.

Erst am Donnerstag griff er Zeugen so polemisch an, dass Voßkuhle ihn ermahnte. Andere NPD-Vertreter redeten sich regelrecht in Rage: Als Auskunftspersonen geladene Funktionäre wie Jürgen Gansel aus Sachsen nutzten offen neonazistische Vokabeln wie „Abstammungsdeutsche“ und „Ermessenseinbürgerung“ und nannten den Islam eine „fremdkörperhafte Aggressionsreligion“.

Parteichef Frank Franz mühte sich, die NPD-Programmatik als eben noch zulässige Ideologie darzustellen.

Warum zeigt es sich in Karlsruhe als so schwierig, die NPD zu verbieten?

Wäre ein Verbot wie früher von ideologischen Maßstäben abhängen, wäre die NPD schon aufgelöst. Doch heute zählt nicht mehr, was eine Partei sagt, sondern was sie wirklich tut. Eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der demokratischen Grundordnung hat in den 50er-Jahren noch für ein Verbot ausgereicht – heute ist das nicht mehr der Fall. Es muss eine tatsächliche Bedrohung der freiheitlichen Grundordnung durch die Partei nachgewiesen werden.

Vereinfacht gesagt: Damit eine Partei verboten werden kann, muss sie Drohungen aussprechen, Andersdenkende einschüchtern und – das ist der springende Punkt – ihre Täterschaft muss bewiesen werden. Außerdem müsste ein Verbot vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof Bestand haben. So oder so wird das Bundesverfassungsgericht also ein Urteil sprechen müssen, das wegweisend ist. (mit dpa)