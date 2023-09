Wenn der kleine Hunger kommt: Joghurt gilt als wertvolle Zwischenmahlzeit und als gesundes Lebensmittel. Zucker? Fehlanzeige, oder?! Wer jedoch die Nährwertangaben auf den Packungen unter die Lupe nimmt, findet bis zu fünf verschiedene Zuckerarten in einem Becher. Das berichtet die Verbraucherzentrale NRW in einem Marktcheck.

Die Verbraucherschützer untersuchten 16 Fruchtjoghurts, die alle im Einzelhandel erhältlich sind. Dabei stellten sie fest, dass viele Marken so hohe Zuckergehalte aufweisen, dass „sie im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung nicht zu empfehlen sind“. Zwar finde sich auch in Naturjoghurts natürlicher Milchzucker, aber gerade deshalb, so die Verbraucherschützer, sollte mit weiteren Zuckerzugaben sparsam umgegangen werden.

Denn: Mancher Joghurt aus dem Supermarkt deckt die Hälfte der empfohlenen Zuckermenge pro Tag für Erwachsene! Diese liegt laut WHO bei rund 50 bis 60 Gramm für Erwachsene und beispielsweise etwa 30 Gramm für ein 4- bis 6-jähriges Kind.

Das sind die Ergebnisse der Verbraucherzentrale NRW. Geordnet sind die untersuchten Joghurts nach Zuckeranteilen pro 100 Gramm Joghurt:

Mehr als 15 Gramm Zucker auf 100 Gramm Joghurt

16 verschiedene Fruchtjoghurt-Sorten haben die Verbraucherschützer unter die Lupe genommen. imago

Diese Joghurts haben den meisten Zucker in sich

Der Monsterbacke Himbeer Joghurt von Ehrmann wartet mit 17,5 Gramm Zucker auf. Dicht gefolgt von Froop Himbeer Joghurt von Müller (15,9 Gramm Zucker) und Pfirsich-Maracuja Obstgarten-Joghurt von Ehrmann (15,3 Gramm Zucker). Der Joghurt mit der Ecke Banane von Müller sowie der Joghurt mit Heidelbeeren von Landliebe weisen jeweils 15 Gramm Zucker auf.

Bis zu 15 Gramm Zucker auf 100 Gramm Joghurt

Joghurt – ein beliebtes Dessert. Was wirklich drin steckt, wissen die wenigsten Verbraucher. imago

Bis zu 15 Gramm Zucker pro 100 Gramm Joghurt

Himbeer Joghurt von Mövenpick (14,7 Gramm Zucker), Himbeer Joghurt von Landliebe (14,5 Gramm Zucker) sowie Vanille-Zitrone Joghurt von Söbbeke (14,3 Gramm Zucker)

Bis zu 14 Gramm Zucker auf 100 Gramm Joghurt

Kirsch Joghurt von Bauer (13,7 Gramm Zucker), Sahnejoghurt von Zott (13,6 Gramm Zucker), Pfirsich-Mango-Joghurt von ja!, Erdbeer Joghurt Almighurt von Ehrmann sowie Vanille Joghurt Minus L (alle jeweils 13,5 Gramm Zucker), Himbeer-Rahmjoghurt von Weihenstephan (13,3 Gramm Zucker), Vanille Joghurt von Rewe Bio (13,1 Gramm Zucker)

Der Testsieger mit der geringsten Menge Zucker

Die geringste Menge Zucker steckt im Fruchtzwerg von Danone. Darin stecken immer noch stolze 12,7 Gramm Zucker. (dmn)

