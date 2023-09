Neuruppin/Blumberg -Ein Beamter der Brandenburger Polizeihubschrauber-Staffel sitzt wegen Korruptionsverdachts in Untersuchungshaft. Das berichtete die Staatsanwaltschaft Neuruppin am Freitag. Es geht um einen Beratervertrag bei einer österreichischen Firma für Flugausrüstung.

Zuerst hatte der „Spiegel“ über die Ermittlungen wegen Bestechlichkeit berichtet. Gegenüber dem Magazin bestritt der Hauptkommissar die Vorwürfe. Er habe „keine Vergütung“ für die Umrüstaufträge erhalten, betonte er.

Durchsuchungen im Büro des Brandenburger Polizisten

Dem Nachrichtenmagazin zufolge war bei Durchsuchungen im Büro und der Wohnung des 56-Jährigen Beweismaterial sichergestellt worden. „Ein Richter hat Haftbefehl erlassen“, sagte der stellvertretende Leitende Oberstaatsanwalt Jürgen Schiermeyer auf Anfrage. Außerdem sei der 56-Jährige nach Angaben des Innenministeriums vom Dienst suspendiert worden. Es laufe ein Disziplinarverfahren.

Die Nebentätigkeit hatte der Hauptkommissar den Angaben zufolge 2012 seinem Dienstherrn gemeldet. Ihm wurde zur Auflage gemacht, jeglichen Bezug zu seiner Polizeiarbeit zu vermeiden. Dennoch soll er laut „Spiegel“ in zwei Fällen an Auftragsvergaben an die Wiener Firma beteiligt gewesen sein. Nach Angaben des Innenministeriums soll es sich unter anderem um die Beschaffung von zwei Wärmebildkamerasystemen für die Hubschrauber gehandelt haben.

Das Ministerium war im Zuge der „Spiegel“-Recherchen auf den Fall aufmerksam geworden. Das Polizeipräsidium hatte daraufhin interne Untersuchungen aufgenommen und am 9. Mai die Staatsanwaltschaft Neuruppin eingeschaltet. (dpa)