London -Wann kommt endlich das Baby von Prinz Harry und Meghan zur Welt?, fragen sich derzeit viele Royals-Fans. Nach Einschätzung eines großen britischen Wettanbieters ist das achte Urenkelkind der britischen Königin Elizabeth II. schon da.



Der Anbieter Paddy Power nimmt seit Donnerstagabend keine Wetten mehr zum Zeitpunkt der Geburt von Meghans und Harrys erstem Kind an. Damit reagiere das Unternehmen auf einen „riesigen Anstieg von Wetteinsätzen (...), was für uns darauf hindeutet, dass irgendjemand etwas weiß“, erklärte Paddy Power. „Dies, zusammengenommen mit den Gerüchten und Spekulationen, hat uns überzeugt, dass die royale Geburt schon stattgefunden hat.“



Harry und Meghan wollten Geburt nicht sofort verkünden

Vor knapp einem Monat hatten Harry und Meghan erklärt, dass sie die mit Spannung erwartete Geburt ihres ersten Kindes anders als bislang bei den Royals üblich nicht sofort öffentlich verkünden wollen. Das Paar werde die gute Nachricht „teilen, sobald sie sie im Privaten und in der Familie gefeiert haben“, hieß es in einer Erklärung des Palastes.



Die Vermutung von Paddy Power, dass Harrys und Meghans Nachwuchs bereits da ist, teilen andere Buchmacher jedoch nicht. „Wir glauben nicht, dass sie ein Baby bekommen haben“, erklärte Rupert Adams, Sprecher des Wettbüros William Hill. „An der Geburt wäre eine riesige Zahl von Leuten beteiligt. Ich denke, es wäre schwierig, das derart geheim zu halten.“



Wetten auf Geschlecht seit 9. April gestoppt

Das Wettbüro William Hill hatte ohnehin keine Wetten zum genauen Geburtstermin angeboten. Vielmehr konnte nur darauf gewettet werden, ob das Baby im April oder im Mai das Licht der Welt erblickt. Daher wurde die Wettannahme am 1. Mai beendet. Schon am 9. April setzte William Hill die Wetten über das Geschlecht des Babys aus, „denn egal welchen Betrag wir anboten, die Leute setzten weiter auf ein Mädchen“.



Beim Anbieter Ladbrokes können weiter Wetten auf den genauen Geburtstermin abgegeben werden. Vorn lagen zuletzt Freitag und Samstag mit einer Quote von 2:1, gefolgt von Sonntag mit 5:2 und Montag 3:1. Prinz Harry trat zuletzt am vergangenen Sonntag in der Öffentlichkeit auf, als er den Gewinnern des London Marathon gratulierte. Wegen der möglichen Geburt seines Kindes war sein Erscheinen bei der Sportveranstaltung vorab nicht angekündigt worden. Für kommenden Mittwoch und Donnerstag ist ein Besuch des Prinzen in den Niederlanden geplant. Dort soll er den Countdown für die Invictus-Spiele in einem Jahr in Den Haag starten. Harry hatte den sportlichen Wettbewerb für versehrte Kriegsveteranen ins Leben gerufen. (afp)