Es gibt Situationen im Leben, da muss man, aber kann nicht. Die Rede ist natürlich von der Verdauung. Damit der Toilettengang nicht zum frustrierenden Ereignis wird, gibt es einige Lebensmittel, die die Verdauung wieder in Schwung bringen.

Himbeeren

Allein ihr hoher Vitamin C Gehalt macht Himbeeren gesund. Vitamin C wirkt sich nicht nur positiv auf unser Immunsystem aus, sondern fördert auch unsere Verdauung. Die Früchte schmecken besonders gut mit Joghurt oder alternativ mit Quark. Wer zu Verstopfung neigt, kann auch Himbeersaft trinken.

Orangen

Orangen sind nicht nur reich an Zitraten, die die Bildung von Nierensteinen verhindern, der Saft der Orange enthält außerdem Flavonoide wie Hesperidin, welches das Herzinfarktrisiko um bis zu 19% senken kann. Orangensaft kann zudem auch die schlechten Cholesterinwerte und den Blutdruck senken, wodurch sich Herzkrankheiten vermeiden lassen.



Außerdem versorgt er uns mit viel Vitamin C. Orangensaft hilft auch der Verdauung und sorgt so für eine schlanke Linie. Tipp: Orangen eignen sich zum Mitnehmen als Snack für Zwischendurch oder passt in kleinen Stücken gewürfelt wunderbar in einen frischen Sommersalat.

Die Kohlensäure regt die Peristaltik des Darms an. imago/Science Photo Library

Mineralwasser

Die Kohlensäure des Mineralwassers regt die Peristaltik des Darms an, als die Darmtätigkeit.



Aber Vorsicht: Kohlensäure ist nicht gleich Kohlensäure! Cola beispielsweise entzieht dem Verdauungsbrei eher das Wasser. Dadurch wird der fester und es kann wiederum zu Verdauungsproblemen kommen.

Kefir

Das Kohlensäure- und leicht alkoholhaltige Milchgetränk hilft durch seine Bitterstoffen die Verstopfung in den Griff zu bekommen.

Um die optimale Wirkung zu erzielen, kann ein Glas Kefir eine halbe Stunde vor einer Mahlzeit getrunken werden. Der Milchzucker wird im Dickdarm zu Milchsäure und Essigsäure abgebaut. Diese beiden Säuren wirken ähnlich wie Bittersalz, sind aber schonender für den Darm.

Mandeln

Neuesten Erkenntnissen zufolge haben Mandeln eine prebiotische Wirkung. Sie liefern jenen Darmbakterien Nahrung, die unser Immunsystem unterstützen. Mandeln harmonisieren die Darmflora.

Schwarze Bohnen

Schwarze Bohnen sind besonders in der mexikanischen Küche sehr beliebt und ein absolutes Highlight: Sie sind gesund, vielseitig verwendbar und sehr schmackhaft. Sie beinhalten viele Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Eiweiße und nur wenig Fett. Daher sättigen sie länger als andere Lebensmittel.

Dörrobst

Ein erprobtes Hausmittel gegen Verstopfung: Getrocknete Pflaumen, Feigen oder Aprikosen am Vorabend einweichen, morgens zum Frühstück essen.

Blattgemüse

Spinat, Mangold und auch Grünkohl stecken voller Inhaltsstoffe – wie Ballaststoffe, Magnesium und Kalium – die die Verdauung fördern.

Weizenkleie

Kleie ist reich an Ballaststoffen, Vitaminen, Eisen und Flavonoiden. Vor allem bei Verdauungsproblemen wirkt Weizenkleie oft wahre Wunder. Die Rückstände aus den harten Bestandteilen des Getreides, aus Schalen und Keimlingen, die nach dem Mahlen und Absieben von Weizenmehl zurückbleiben, regen die Peristaltik, also die Verdauungsbewegungen, an und beugen damit auch Verstopfungen vor.



Warme GetränkeStudien belegen: nach einer gemütlichen Tasse Kaffee zum Frühstück, suchen tatsächlich rund 30 Prozent der Menschen anschließend das stille Örtchen auf. Denn: beim Verzehr wird die Magensäureproduktion angeregt und Magen und Darm kommen richtig in Schwung. Aber auch andere warme Getränke wie entkoffeinierter Kaffee, Tee oder sogar warmes Wasser, haben einen ähnlichen Effekt auf unseren Verdauungstrakt.

Lebensmittel, die die Verdauung anregen

Am wichtigsten für eine gesunde Verdauung sind Ballaststoffe. Fasern, die in Obst, Getreide und Gemüse stecken. Diese Fasern sind unverdaulich, sorgen aber genau aus diesem Grund dafür, dass unser Darm aktiv wird. In Verbindung mit Wasser quellen sie im Dickdarm, füllen diesen so und geben damit das Signal zum „Abtransport“. dpa Lizenz

Mindestens 30 Gramm Ballaststoffe sollten wir täglich zu uns nehmen, gerne mehr, so lautet die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Mit der größte Anteil der Pflanzenfasern steckt in Leinsamen (35 Gramm auf 100 Gramm). Sie gelten deshalb auch als natürliches Abführmittel. Besser wirken die Samen wenn sie zermahlen werden. Ähnlich intensiv wirkt auch Weizenkleie. Mit beiden sollte man sehr sparsam umgehen. In der Regel gilt: Wer sich gesund ernährt, nimmt genügend Ballaststoffe über das Essen auf. Zum Beispiel mit den folgenden Nahrungsmitteln. dpa Lizenz

Mit der wichtigste Lieferant für Ballaststoffe ist Vollkorngetreide. So enthalten vier Scheiben Vollkornbrot etwa 15 Gramm. Die gleiche Menge steckt in sieben Scheiben Vollkorntoast und etwa 20 Scheiben Toastbrot. Auch bei Pasta und Reis lohnt es sich, das Vollkornprodukt zu verwenden. dpa Lizenz

Täglich mehrere Portionen Gemüse gehören ohnehin zu einer gesunden Ernährung – auch weil in Blumenkohl, Möhren, Kartoffeln und Co. ebenfalls viele Ballaststoffe stecken, die den Darm auf Trab halten und so die Verdauung anregen. dpa Lizenz

Ähnliches gilt für Obst. Vor allem in Beerenfrüchten stecken viele Ballaststoffe. Mit rund drei Gramm auf 100 Gramm können sich aber auch Äpfel, Birnen und Bananen sehen lassen. dpa Lizenz

Trockenfrüchte wie getrocknete Pflaumen, Aprikosen oder Feigen sind ein bewährtes Hausmittel bei Verstopfung. 100 Gramm enthalten zwischen acht und zehn Gramm Ballaststoffe. Bei dem getrockneten Obst gilt es besonders darauf zu achten, genügend Flüssigkeit zu trinken, damit es im Darm gut quellen kann. dpa Lizenz

Süßigkeiten und fettige Snacks haben dem Darm dagegen nicht viel zu bieten. Eine gute Alternative zu derartigen Ernährungssünden sind Mandeln. 100 Gramm enthalten satte 12 Gramm Ballaststoffe, ungesättigte Fettsäuren und viele Mineralstoffe stecken ebenfalls in den Kernen. dpa Lizenz

Neben den Ballaststoffen verrichten auch Milchsäurebakterien im Darm gute Dienste. Sie wehren Krankheitserreger ab, indem sie sich auf der Schleimhaut ansiedeln und so keinen Platz lassen für schädliche Bakterien. Die guten Milchsäurebakterien stecken vor allem in Naturjoghurt, in Kefir oder in Molke. dpa Lizenz