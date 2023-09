Ankara -Die Türkei hat den deutschen Vorwurf einer engen Verstrickung der Regierung in Ankara mit radikalen Islamisten zurückgewiesen. Diese Einschätzung der Bundesregierung zeuge erneut von einer „verdrehten Mentalität“, die auf Präsident Recep Tayyip Erdogan ziele, erklärte das türkische Außenministerium am Mittwoch.

Türkisches Außenministerium kritisiert „verdrehte Mentalität”

In einer vertraulichen Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion hatte die Bundesregierung erklärt, die Türkei habe sich schrittweise „zur zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen“ entwickelt.

Das türkische Außenministerium erklärte wörtlich: „Die Vorwürfe sind eine neue Manifestation der verdrehten Mentalität, mit der seit einiger Zeit versucht wird, unser Land zu zermürben, indem sie auf unseren Präsidenten und unsere Regierung zielt.“

Doppelzüngigkeit im Anti-Terror-Kampf

Es sei offensichtlich, dass hinter solchen Anschuldigungen politische Kreise in Deutschland stünden, die für ihre Doppelzüngigkeit im Anti-Terror-Kampf bekannt seien, der den Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK einschließe, die nach wie vor die Türkei attackiere. „Als ein Land, das aufrichtig gegen jede Art von Terror aus jeder Richtung kämpft, erwartet die Türkei, dass ihre Partner und Verbündete ebenso handeln“, erklärte das Außenministerium.

In der Antwort der Bundesregierung verweist diese nach Angaben mehrere Medien unter anderem auf die Beziehungen der türkischen Regierung zur ägyptischen Muslimbruderschaft und zur palästinensischen Hamas. Die Hamas wird in der EU und in den USA als terroristische Organisation eingestuft. (reuters)

