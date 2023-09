Berlin -Seit Jahrzehnten wird in Deutschland darüber diskutiert, wie sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern lässt. Die Realität ist für viele Eltern trist: Es fehlt an Betreuungsmöglichkeiten, die es beiden Partnern erlauben würden, in Vollzeit ihrem Beruf nachzugehen.

Die Zahl der Betriebskindergärten hat sich verdoppelt.

Vätern ist es nahezu egal, ob der Arbeitgeber bei der Kinderbetreuung hilft.

Eine neue Studie zeigt jetzt: Wenn Arbeitgeber ihre Beschäftigten mit Betriebskindergärten oder finanziellen Zuschüssen bei der Betreuung unterstützen, steigert das die Zufriedenheit der Mütter – während die der Väter unbeeinflusst bleibt. Ein Überblick.

Womit befasst sich die Studie genau?

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) wollte wissen, welche Wirkung eine betriebliche Unterstützung bei der Kinderbetreuung auf die Eltern entfaltet. Dazu werteten die Forscherinnen Johanna Storck und Verena Lauber Daten aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) des aus. Im Rahmen des SOEP erhebt das DIW seit vielen Jahren regelmäßig Daten über die Lebensumstände von Privathaushalten in Deutschland.

Dieser riesige Datenfundus versetzt Wissenschaftler in die Lage, nicht nur die Gegenwart, sondern auch politische und gesellschaftliche Entwicklungen im Land zu beschreiben.

Um welche Arten von betrieblicher Unterstützung für die Kinderbetreuung geht es?

Unternehmen können eigene Kindergärten betreiben, Belegplätze in benachbarten Einrichtungen reservieren oder ihren Beschäftigten einen finanziellen Zuschuss zahlen, damit diese private Angebote in Anspruch nehmen können. Vor allem Betriebskindergärten gelten als besonders praktisch: Sie befinden sich normalerweise in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes der Eltern, so dass zeitaufwändige Wege zum Bringen und Abholen entfallen.

Außerdem sind die Betriebszeiten der Kitas auf die des Unternehmens abgestimmt. Amtlichen Zahlen zufolge gab es im Jahr 2014 in Deutschland 668 Betriebskindergärten, innerhalb von acht Jahren hat sich die Zahl mehr als verdoppelt.

Unterstützung fördert Zufriedenheit

Welche Auswirkungen hat die Unterstützung des Arbeitgebers?

Wenn das Unternehmen seinen Mitarbeitern bei der Kinderbetreuung unter die Arme greift, steigert das laut DIW-Studie signifikant die Zufriedenheit der Mütter mit der Arbeit und dem allgemeinen Leben. Davon hat auch der Arbeitgeber selbst etwas, denn die Mütter sind dann leistungsbereiter und engagierter.

Grundsätzlich hat Deutschland erheblichen Nachholbedarf bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Nur jede fünfte Frau hierzulande glaubt, dass sie Kinder haben kann, ohne ihrer Karriere zu schaden. Im Schnitt aller G20-Staaten glaubt dies hingegen fast jede zweite Frau. Zwar steigt die Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland seit Jahren, rund zwei Drittel gingen zuletzt einem Beruf nach. Die meisten erwerbstätigen Mütter arbeiten jedoch in Teilzeit – mit negativen Folgen für ihre Karriere, für ihr Einkommen und ihre Alterssicherung.

Was ist mit den Vätern? Ist es ihnen egal, ob der Arbeitgeber bei der Kinderbetreuung hilft?

Das scheint tatsächlich so zu sein. Die Zufriedenheit der Väter bleibe bei der Einführung einer betrieblichen Unterstützung „nahezu unbeeinflusst“, schreiben die DIW-Forscherinnen. Weiter heißt es: „Dieses Ergebnis könnte man zumindest teilweise darauf zurückführen, dass sich Familienarbeit und Kinderbetreuung nach wie vor primär in der Zuständigkeit der Mütter befinden und folglich auch die Entlastung vermehrt auf Seiten der Mütter messbar ist.“

Frauen seien – anders als Männer – nach wie vor durch die doppelte Rolle im Erwerbs- und Familienleben belastet. Dies könne sich aber in Zukunft ändern, wenn sich der Trend fortsetzt, dass sich Väter verstärkt in die Familienarbeit einbringen.