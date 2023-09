Berlin -Ein Taxifahrer hat auf der A113 in Berlin die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um ein Vielfaches überschritten. Der 47-Jährige beschleunigte in der Nacht zu Samstag auf dem Weg durch die Bezirke Treptow-Köpenick und Neukölln kurzzeitig auf 182 Kilometer pro Stunde - das Limit lag bei 60.

Straßenreiniger in Gefahr

Laut Polizei fuhr der Mann mit Fahrgästen an Bord auch mit 165 Stundenkilometern an Mitarbeitern der Autobahnmeisterei vorbei, die gerade die Fahrbahn reinigten. Zivilfahnder folgten dem Taxi ab der Anschlussstelle Adlershof und stoppten es schließlich an der Grenzallee. Der Fahrer muss den Angaben nach nun 1360 Euro zahlen, seinen Führerschein ist er für drei Monate los. (dpa)