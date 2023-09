Der fürchterliche Vorfall in Bonn am Wochenende, bei dem eine junge Frau vergewaltigt und ihr Partner bedroht wurde, wirft viele Fragen auf: Wie kann man als Paar ein solch traumatisches Erlebnis überstehen? Wie kann Paaren, die gemeinsam Opfer einer Gewalttat geworden sind, geholfen werden?

Christina Hennen behandelt als Psychotherapeutin seit mehr als 25 Jahren Menschen mit Traumatisierungen. Die Expertin hat in ihrer Praxis in Heinsberg zugleich auch eine psychotraumatologische Ambulanz eingerichtet. Hier beantwortet sie die drängendsten Fragen zur Überwindung gemeinsamer Traumata:

Frau Hennen, wie können Paare eine gemeinsam erlebte Gewalttat überwinden?

Christina Hennen: Wichtig ist, dass das Paar direkt trauma-therapeutisch behandelt wird. Beide haben eine starke seelische Erschütterung erfahren, auch der Partner, der mitansehen musste, wie dem geliebten Menschen Gewalt angetan wurde. Derjenige empfindet oft eine große Ohnmacht, die überwunden werden muss. Selbst wenn der Partner oder die Partnerin bei der eigentlichen Gewalttat nicht dabei war, sollte der Partner immer mit in die Therapie einbezogen werden.

Warum?

Hennen: Die Partner haben oft große Schuldgefühle. Sie glauben, sie hätten den geliebten Menschen in irgendeiner Form vor der Tat schützen können, auch wenn sie nicht dabei waren. Sie fragen sich dann beispielsweise, ob sie ihren Partner irgendwie hätten warnen können? Ihm vielleicht hätten sagen sollen, dass er eine bestimmte Straße meiden soll? Oder ihn besser abgeholt hätten? Schuldgefühle spielen dann eine sehr große Rolle. Immer wieder stellen sie sich vor, was dem Partner oder der Partnerin wiederfahren ist. Die Gewalttat läuft wie ein Film immer wieder in ihrem Kopf ab. Das kann dann genauso schlimm sein, wie das Geschehene mitangesehen zu haben und zu großer Verzweiflung, Ängsten und Depressionen führen.

Welche Folgen kann das Erlebte noch für eine Beziehung haben?

Hennen: Manche Betroffene entwickeln einen Kontrollwahn. Sie wollen den Partner oder die Partnerin manchmal gar nicht mehr vor die Tür gehen lassen und jede Situation kontrollieren. Damit es aber nicht dazu kommt, ist es enorm wichtig, beide Partner von Beginn an trauma-therapeutisch zu behandeln.

Erste Hilfe für Trauma-Opfer

Traumatisierte können sich an das Opfertelefon des Weißen Rings wenden: 116 006. Einen Überblick über Spezialisten, die die EMDR-Therapie anwenden, bietet der Verband EMDR/EMDRIA.

Wie setzt eine Traumatherapie genau an?

Hennen: Wer ein Trauma erlebt hat, wird häufig durch Flashbacks gequält und durch Alltagsereignisse wieder in die bedrohliche Situation versetzt, die ja tatsächlich vorbei ist. Der Körper erlebt also ständig den Stress, den er in dieser Situation erfahren hat: Ständig sind diese Impulse da, zu fliehen, sich zu verteidigen oder wenn das nicht geht, in Ohnmacht zu fallen. Bewährt hat sich bei Traumata beispielsweise die sogenannte EMDR-Therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing-Therapie): Dabei geht es nicht nur darum, das Erlebte zu besprechen, sondern die traumatische Erinnerung zu verändern und dadurch für deren Verarbeitung zu sorgen. Auch eine Verhaltenstherapie mit ressourceorientierten Methoden kann sinnvoll sein, indem Betroffene lernen auf bestimmte Auslöser im Alltag, die an die Gewalttat erinnern, anders zu reagieren. (rer)