Österreich -Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, hat der Vorsitzende der Grazer FPÖ, Armin Sippel, ein Video auf seiner Facebook-Seite hochgeladen. Darin erläutert er den männlichen Flüchtlingen Österreichs die Verhaltensregeln zum Umgang mit Frauen im Hinblick auf den kommenden Sommer und die Freibadsaison. Nach mehreren Berichten von sexuellen Übergriffen nimmt Sippel nun die Sommertage zum Anlass, um die Flüchtlinge und Migranten in Österreich in die Schranken zu weisen.

Der rechtspopulistische Politiker erklärt anhand einer Schaufensterpuppe, wie sich die Flüchtlinge gegenüber Frauen zu verhalten haben und ruft diese auf, sich im Freibad zu benehmen. Bei Missachtung drohe die Abschiebung. Dafür erntet der Politiker in den Facebook-Kommentaren viel Spott und Unverständnis. Zum einen für die Aussage seines Videos, zum anderen aber auch für die Rechtschreibfehler, die in der arabischen Übersetzung der Schilder, die im Video zu sehen sind, vorkommen. Nachdem zunächst nur der Begleittext zum Video geändert wurde, hat der Politiker den Film nun vollständig entfernt, möchte die Diskussion aber weiterführen. (ok)