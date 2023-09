Berlin -Bundesregierung und Bundesländer haben auch in einer weiteren stundenlangen Verhandlungsrunde ihren Streit um die Kosten der Flüchtlingsaufnahme nicht beilegen können. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach fünfstündigen Beratungen mit den Ministerpräsidenten im Kanzleramt: „Das haben wir heute noch nicht hinbekommen.“ Für den 8. Juli ist eine weitere Beratungsrunde angesetzt, an der auch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Finanzminister Wolfgang Schäuble teilnehmen sollen. Die Länder geben ihren Finanzbedarf für die Integration von Flüchtlingen mit 20 Milliarden Euro an. Etwa die Hälfte davon wollen sie vom Bund bekommen. Der hat bislang aber nur vier Milliarden Euro angeboten. Bis zum Juli wollen die Länder nun genauer aufschlüsseln, wie die von ihnen veranschlagten Kosten entstehen. Finanziert werden müssen unter anderem Sprachkurse, zusätzliches Kita-Personal und Lehrer.



Bund übernimmt drei Jahre lang die Kosten für die Unterbringung

Zugesagt hat der Bund dagegen bereits, drei Jahre lang die Kosten für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen zu übernehmen. Angesetzt werden insgesamt 2,6 Milliarden Euro – 400 Millionen Euro in diesem Jahr, 900 Millionen im Jahr 2017 und 1,3 Milliarden Euro im Jahr 2018. Die Verteilung erfolgt nach dem so genannten Königsteiner Schlüssel. Damit entfallen von der Gesamtsumme auf Berlin 131 Millionen Euro, auf Nordrhein-Westfalen 550 Millionen Euro und auf Sachsen-Anhalt knapp 75 Millionen Euro.



Am 7. Juli soll erneut auch über den Bund-Länder-Finanzausgleich gesprochen werden, die Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern und zwischen den Ländern. Den Vorschlag der Länder lehnt der Bund bisher ab, weil er zu sehr zu Lasten des Bundes gehe. Bremens Bürgermeister Sieling sagte: „Die Länder halten an ihrem Vorschlag fest.“ Spätestens bis zum Herbst müsse es eine Lösung geben. Sieling machte deutlich, dass die Länder bei einer Zustimmung des Bundes an anderer Stelle zu Kompromissen bereit sein. Man sein an anderen Punkten, wie etwa der Finanzierung der Bundesfernstraßen „sehr gesprächsbereit“.