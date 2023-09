Berlin -Es geht doch. Eine hochkarätig besetzte Forschergruppe hat durchgespielt, wie der Verkehr hierzulande ganz ohne Treibhausgas-Emissionen auskommen kann. Wir erläutern, warum die sogenannte Dekarbonisierung aber kein Selbstläufer ist.

Warum muss der Einsatz von Benzin und Diesel im Verkehr gestoppt werden?

Soll die Erderwärmung tatsächlich auf maximal 1,5 Grad begrenzt werden – wie es im Pariser Abkommen von der Weltgemeinschaft beschlossen wurde, müssen die Treibhausgasemissionen mit Beginn der zweiter Hälfte des Jahrhunderts auf null gebracht werden.

Was sind die wichtigsten Punkte bei einem Komplettumbau des Verkehrssystems?

Die Elektromobilität ist der entscheidende Faktor. Das ist das zentrale Ergebnis der gerade vorgestellten Studie „Renewbility III“ im Auftrag des Bundesumweltministeriums, die von einem Team aus renommierten Wissenschaftlern erarbeitet wurde. Beteiligt waren auch Vertreter der Auto-, der Logistik- und der Energiebranche. Es brauche aber weiterführende Maßnahmen, die „über geringe Effizienzsteigerung hier oder einen moderaten Anstieg der Elektromobilität hinausgehen“, sagt Wiebke Zimmer, Projektleiterin von Renewbility am Öko-Institut.

Warum ist die Elektomobilität entscheidend?

Nur so ist es möglich, erneuerbare Energie – insbesondere Wind- und Sonnenstrom – für den Antrieb von Fahrzeugen einzusetzen. Das gilt nach Ansicht der Autoren sowohl für Pkw als auch für Lkw. Um Lastwagen elektrisch zu betreiben, wird der Aufbau eines Oberleitungssystems durchgespielt. Zumindest die rechten Spuren von Autobahnen hätten dann im Jahr 2050 die von Bahnstrecken bekannten Leitungen, die die Fahrzeuge mit Strom versorgen.

Wird es gar keine flüssigen Kraftstoffe mehr geben?

Doch die soll es noch geben. Sie sollen dann aber mit erneuerbarem Strom erzeugt werden: Mittels der Elektrolyse wird aus Wasser Wasserstoff gemacht. Aus diesem werden über Syntheseprozesse mit Kohlendioxid Methan und flüssige Kraftstoffe erzeugt. Diese sogenannten PtX-Kraftstoffe sollen zudem mit deutlich höheren Steuern belegt werden. Im Ergebnis wäre Autofahren mit diesem Sprit um ein Vielfaches teurer als mit konventionellem Kraftstoff heutzutage und mit Strom in einigen Jahren. Strombasierter Kraftstoff soll 2050 vornehmlich dort eingesetzt werden, wo Elektromobilität nicht möglich ist – also primär in der Seeschifffahrt und in der Luftfahrt, so die Luftfahrt.

Welche Folgen hätte das für den Autoverkehr?

Individualverkehr würde insgesamt spürbar teurer. Die Experten gehen denn auch davon aus, dass der Fahrzeugbestand 2050 im Vergleich zum Basisjahr 2010 leicht auf 41,8 Millionen Pkw, Transporter und Lkw sinkt. Gleichzeitig verringert sich aber der Gesamt-Energiebedarf des Verkehrssektors um mehr als die Hälfte.

Was muss die Politik tun?

Die Renewbility-Autoren fordern als wichtigstes Werkzeug zur Forcierung der Elektromobilität, eine drastische Verschärfung der Abgasgrenzwerte. Im Jahr 2030 sollen für Pkw nur 60 Gramm CO2 pro Kilometer erlaubt sein. 2050 sollen es dann zehn Gramm sein. Spätestens dann darf kein Neufahrzeug mit einem konventionellen Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden. Zum Vergleich Umweltschützer gehen davon aus, dass die realen Werte der Neuwagenflotten deutscher Autobauer derzeit deutlich über dem aktuell gültigen Grenzwert von 130 Gramm liegen – weil bei Abgastests massiv getrickst wird.

Reichen strengere Abgasnormen?

Nein. Die Studie macht deutlich, dass es ein womöglich noch viel ehrgeizigeres Ziel angegangen werden muss. Ein Umbau der Städte, der die Pkw-Nutzung in den Metropolen um 50 Prozent reduziert. Dazu braucht es mehr Radwege. Es müsse überdies mehr „Mischnutzungen“ geben, um Wege zu verkürzen und auch den Fußgängerverkehr zu fördern. Kommunen müssen also dafür sorgen, dass Wohnen, Arbeiten und Einkaufen enger zueinander rücken. Es braucht Carsharing-Angebote und Zufahrtsbeschränkungen für Autos. Dies steigere die Lebensqualität in Städten und trage zum Klimaschutz bei, betont Rita Cyganski vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, das ebenfalls an der Studie mitgearbeitet hat. Schadstoffbelastungen, Lärm und Unfälle könnten in Innenstädten deutlich verringert werden.

Wie realistisch sind die Szenarien?

Die Renewbility-Studie geht von dem aus, was heute schon machbar ist oder in greifbarer Nähe liegt. Die Prognosen sind deshalb eher konservativ. Die Brennstoffzellen-Technik für Fahrzeuge etwa wird nicht berücksichtigt, obwohl Forscher ihr große Potenziale zubilligen. Allerdings sind hier die Kosten und die technologischen Hürden erheblich höher als bei batterieelektrischen Pkw oder bei der Stromversorgung von Lkw durch Oberleitungen. Rita Schwarzelühr-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium, sagt: „Beim Klimaschutz im Verkehr geht es nicht mehr um das Ob. Es geht darum, wie wir einen langfristig klimaneutralen Verkehr gestalten.“

Wie hoch sind die Kosten?

Das ist ein entscheidender Punkt, denn Pessimisten gehen davon aus, dass zwar vieles machbar, aber auch sehr teuer ist und höhere finanzielle Belastungen der Bürger die Folge sein werden. Das Fazit der Renewbility-Studie fällt hingegen anders aus: Sie gehen davon aus, dass unter dem Strich die Mobilitätsausgaben sinken werden, was „netto zu einer Entlastung der Haushaltseinkommen“führen werde. Im Vergleich zu einem Weiter so seien „praktisch keine negativen Effekte auf das Bruttoinlandsprodukt zu erwarten“.