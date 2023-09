Gelsenkirchen -Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt wegen eines Verkehrsdelikts gegen den Schalker Fußballprofi Donis Avdijaj.

Schalke bestätigt Ermittlungen

Das bestätigte der Gelsenkirchener Bundesligist am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Bild“ (Freitag) über den Führerscheinentzug berichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler habe vom FC Schalke 04 bereits einen Tag nach dem Vorfall am 3. Oktober eine Abmahnung und eine empfindliche Geldstrafe bekommen. „Wir erwarten, dass so etwas nicht wieder vorkommt“, teilte der Verein mit.

Avdijaj hat nach Informationen seines Arbeitgebers in Osnabrück beim Ausparken kleine Schäden an zwei Autos verursacht. Er habe bei Rot eine Ampelanlage missachtet und einer Radfahrerin die Vorfahrt genommen.

Alkohol sei nicht im Spiel gewesen. Der Profi habe die Schalker Verantwortlichen noch am gleichen Tag informiert. „Donis bedauert sein Fehlverhalten. Dennoch können wir dies als Arbeitgeber nicht tolerieren“, hieß es vonseiten der Gelsenkirchener. (dpa)

